Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец подписал словенского вингера Пожега из Марибора
Моряки продолжают усиливаться
instagram.com/chernomoretsfc
"
Детали перехода и контракта одесский клуб не сообщает.
Основная позиция - левый вингер, хотя может сыграть и в центре полузащиты.
Предыдущим клубом Пожега был "Марибор", за который он играл последние 2,5 года и покинул клуб в статусе капитана.
В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 21 матче.
Также в 2018 году сыграл 1 матч за сборную Словении.
Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.
Популярное сейчас
- Дело Калитвинцева. Юрист рассказал, в каких случаях футболист может разорвать контракт с клубом
- "Я играл с гомосексуалистами". Экс-защитник МЮ заявил, что в каждой команде есть минимум два гея
- Минай продает лидера, Шахтер согласовывает Нереса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Источник: Черноморец подписал бывшего капитана Динамо
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО