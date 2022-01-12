Черноморец подписал словенского вингера Пожега из Марибора

" Черноморец " объявил о подписании контракта с 27-летним словенским вингером Руди Пожегом.

Детали перехода и контракта одесский клуб не сообщает.

Основная позиция - левый вингер, хотя может сыграть и в центре полузащиты.

Предыдущим клубом Пожега был "Марибор", за который он играл последние 2,5 года и покинул клуб в статусе капитана.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 21 матче.

Также в 2018 году сыграл 1 матч за сборную Словении.

Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.