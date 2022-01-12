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Черноморец подписал словенского вингера Пожега из Марибора

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Моряки продолжают усиливаться

Черноморец подписал словенского вингера Пожега из Марибора

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании контракта с 27-летним словенским вингером Руди Пожегом.

Детали перехода и контракта одесский клуб не сообщает.

Основная позиция - левый вингер, хотя может сыграть и в центре полузащиты.

Предыдущим клубом Пожега был "Марибор", за который он играл последние 2,5 года и покинул клуб в статусе капитана.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 21 матче.

Также в 2018 году сыграл 1 матч за сборную Словении.

Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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В статье: Черноморец (Одесса) Руди Пожег
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
12.01.2022 в 21:29
У капитана Марибора должен быть уровень. С приобретением
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Дон Купер (Хмельницький)
12.01.2022 в 22:08
Та х.з., таке собі підсилення. Марібор нічим не кращий за наш Минай. Хіба що Григорчук зліпить з цих гравців конкурентноспроможну команду.
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Serega1111 (Киев)
12.01.2022 в 22:23
Преувеличиваешь. Понимаю, что Марибор далеко не гранд, но за последний десяток лет он кажется в Словении ниже второго места не опускался и дважды в Лиге Чемпионов играл. Против Динамо и Шахты наверное не попрет, а вот против прочих наших "Зарей" - вполне. Опять же это не ДК или Шахта оттуда игрока берет, а ЧО, который только начинает возрождаться (надеюсь)
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Kela (Одесса)
12.01.2022 в 21:22
ГАРНА НОВИНА
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