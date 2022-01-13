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Заря продлила контракт с 19-летним хавбеком
Максим Смиян остаётся в команде до лета 2025 года
zarya-lugansk.com
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Новое соглашение сторон рассчитано до середины 2025 года.
Как сообщает пресс-служба клуба, сейчас игрок тренируется с основной командой Виктора Скрипника в рамках подготовки ко второй части сезона.
В нынешнем сезоне U-19 Максим провел 18 матчей и забил 8 голов. Кроме того, трижды был в заявке на матчи УПЛ.
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Источник:ФК Заря
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