"Это не финансовый вопрос" - во Львове рассказали, почему отпустили Шину в Казахстан

Спортивный директор "Львова" Максим Стефанский рассказал о деталях перехода бразильского форварда Шины в казахстанский "Актобе" .

"Шина уже давно с нами, много лет провел во Львове. Еще до нас играл за "Карпаты". Он попросил, хочет попробовать что-нибудь новое. А мы открыты к любым предложениям. Пусть попробует себя. Может, так будет лучше для него. Аренда с правом выкупа. Если не выкупят, будет бесплатная.

Финансово ли выгодно это для ФК "Львов"? Здесь был не финансовый вопрос. Шина многое отдал клубу, мы тоже хотим чем-то отблагодарить, если человек хочет что-то попробовать", – рассказал Стефанский.