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"Это не финансовый вопрос" - во Львове рассказали, почему отпустили Шину в Казахстан
Форвард сам захотел сменить обстановку
pfclviv.com
Спортивный директор "Львова" Максим Стефанский рассказал о деталях
"Шина уже давно с нами, много лет провел во Львове. Еще до нас играл за "Карпаты". Он попросил, хочет попробовать что-нибудь новое. А мы открыты к любым предложениям. Пусть попробует себя. Может, так будет лучше для него. Аренда с правом выкупа. Если не выкупят, будет бесплатная.
Финансово ли выгодно это для ФК "Львов"? Здесь был не финансовый вопрос. Шина многое отдал клубу, мы тоже хотим чем-то отблагодарить, если человек хочет что-то попробовать", – рассказал Стефанский.
Напомним, что ряды "Львова" бразилец присоединился в феврале 2019-го. За два года провел 66 матчей, забил восемь голов, отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценил игрока в 300 тысяч евро.
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