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Верес вышел из отпуска
Команда начала подготовку к весенней части сезона
nkveres.com
Футболисты и тренерский штаб ровенского "
Главный тренер команды провел футболистам инструктаж и рассказал о графике работы на зимнем собрании.
Напомним, 13-го и 14-го января футболисты пройдут обязательное медицинское обследование и проведут втягивающие тренировки.
15, 16 и 17 января команда будет работать в Ровно в режиме двукратных тренировок, а в следующий вторник, 18 января, отправится в Турцию. Там красно-черные проведут два четырнадцатидневных тренировочных сбора.
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