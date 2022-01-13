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Верес вышел из отпуска

Премьер-лига
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Команда начала подготовку к весенней части сезона

Верес вышел из отпуска

nkveres.com

Новина українською

Футболисты и тренерский штаб ровенского "Вереса" вышли из отпуска.

Главный тренер команды провел футболистам инструктаж и рассказал о графике работы на зимнем собрании.

Напомним, 13-го и 14-го января футболисты пройдут обязательное медицинское обследование и проведут втягивающие тренировки.

15, 16 и 17 января команда будет работать в Ровно в режиме двукратных тренировок, а в следующий вторник, 18 января, отправится в Турцию. Там красно-черные проведут два четырнадцатидневных тренировочных сбора.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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