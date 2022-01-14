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Черноморец подпишет американского полузащитника – журналист
Одесситы продолжают работу на трансферном рынке
Фото: twitter.com/LAGalaxyII
21-летний американский полузащитник Хорхе Эрнандес подпишет контракт с "Черноморцем". Об этом пишет в своем Twitter журналист Игорь Бурбас.
В стан одесского клуба он перейдет бесплатно, поскольку в конце прошлого года он стал свободным агентом по завершению контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси".
Хавбек выступал за дубль "Гэлакси" в USL (второй дивизион футбола в США), в составе которого провел 32 матча, забил 13 мячей и выполнил 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тыяч евро.
Отмечается, что Эрнандес станет первым американцем с мексиканскими корнями в украинском футболе.
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