Черноморец подпишет американского полузащитника – журналист

21-летний американский полузащитник Хорхе Эрнандес подпишет контракт с "Черноморцем". Об этом пишет в своем Twitter журналист Игорь Бурбас.

В стан одесского клуба он перейдет бесплатно, поскольку в конце прошлого года он стал свободным агентом по завершению контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси".

Хавбек выступал за дубль "Гэлакси" в USL (второй дивизион футбола в США), в составе которого провел 32 матча, забил 13 мячей и выполнил 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тыяч евро.

Отмечается, что Эрнандес станет первым американцем с мексиканскими корнями в украинском футболе.