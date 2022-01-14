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Черноморец подпишет американского полузащитника – журналист

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы продолжают работу на трансферном рынке

Черноморец подпишет американского полузащитника – журналист

Фото: twitter.com/LAGalaxyII

Новина українською

21-летний американский полузащитник Хорхе Эрнандес подпишет контракт с "Черноморцем". Об этом пишет в своем Twitter журналист Игорь Бурбас.

В стан одесского клуба он перейдет бесплатно, поскольку в конце прошлого года он стал свободным агентом по завершению контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси".

Хавбек выступал за дубль "Гэлакси" в USL (второй дивизион футбола в США), в составе которого провел 32 матча, забил 13 мячей и выполнил 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тыяч евро.

Отмечается, что Эрнандес станет первым американцем с мексиканскими корнями в украинском футболе.

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В статье: Лос-Анжелес Гэлакси (США) Черноморец (Одесса) Хорхе Эрнандес
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Комментарии (10)
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alex.belogubko (одесса)
14.01.2022 в 14:58
тренерскому штабу ГРИ надо подумать кого брать кого на воздух --тяжёлая работа --сейчас надо закрепиться в УПЛ любыми путями --удачи ЧО
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.01.2022 в 14:15
Почему бы и нет?!
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2022 в 14:50
если взяли, то главное, чтобы показывал уровень, а не из-за того, что достался свободным агентом
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0
0
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xo66it (Оболонский Рейх)
14.01.2022 в 14:07
Американцем далеко не первым он станет. Мексиканцем тоже. А определение "первым американцем с мексиканскими корнями" какое-то кривое. Давайте так у всех корни искать и "первость" им присваивать
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0
0
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Ди (Киев)
14.01.2022 в 13:44
Тиран...ксенофоб ты хренов...твердый ты думаешь??!!!...
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2022 в 14:08
сначала почитай, что такое ксенофобия, а потом пытайся изображать интеллектуала!
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+1
-1
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Extrim4ik (Extreme)
14.01.2022 в 13:37
Интересно
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2022 в 12:45
жидкие уже по всему миру скупают игроков))
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0
-3
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килия12 (Одесса)
14.01.2022 в 13:05
е.ет тебя кто что скупает?за кротов своих переживай,болезный ты наш...
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+5
-3
buickball (Novostroy)
14.01.2022 в 13:43
Хто і скуповує весь бруд, так це безпритульна кротівня з так званою селекцією.
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0
-2


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