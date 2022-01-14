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Заря подписала 19-летнего экс-вингера Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Не Динамо единым

Заря подписала 19-летнего экс-вингера Шахтера

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" объявила о подписании контракта с 19-летним вингером Абдуллой Абдуллаевым.

Соглашение сторон рассчитано до 31 декабря 2025 года.

Может сыграть левого и правого вингера. С лета 2021-го был свободным агентом.

Абдуллаев ранее выступал за "Шахтер" U-19, за первую команду заигран не был.

В составе U-19 в сезоне 2019/20 первенства Украины забил 21 гол в 15 матчах. Также забил 1 мяч в 5 встречах Юношеской лиги УЕФА того сезона.

В 2020/21 провел всего 2 матча за "Шахтер" U-21.

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В статье: Заря (Луганск) Абдулла Абдуллаев
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
14.01.2022 в 21:24
Заря, походу, активно собирает перспективную молодежь. Надеюсь, это принесет свои плоды.
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0
0
Alex-696 (Немирів)
14.01.2022 в 21:16
А де поділись дебіли з маніакальною ідеєю Зоря - фарм Динамо?
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+2
0
avatar
Ракицкий (Питер)
14.01.2022 в 20:41
Гыыы...)))Зачем берут неликвид Кротовска????
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+2
-6
C_Ballack (Днепр)
14.01.2022 в 21:08
За тем же, зачем взяли несколько нелеквидов из Динамо.
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+2
-2


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