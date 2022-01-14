Заря подписала 19-летнего экс-вингера Шахтера

" Заря " объявила о подписании контракта с 19-летним вингером Абдуллой Абдуллаевым.

Соглашение сторон рассчитано до 31 декабря 2025 года.

Может сыграть левого и правого вингера. С лета 2021-го был свободным агентом.

Абдуллаев ранее выступал за "Шахтер" U-19, за первую команду заигран не был.

В составе U-19 в сезоне 2019/20 первенства Украины забил 21 гол в 15 матчах. Также забил 1 мяч в 5 встречах Юношеской лиги УЕФА того сезона.

В 2020/21 провел всего 2 матча за "Шахтер" U-21.