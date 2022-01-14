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Заря подписала 19-летнего экс-вингера Шахтера
Не Динамо единым
zarya-lugansk.com
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Соглашение сторон рассчитано до 31 декабря 2025 года.
Может сыграть левого и правого вингера. С лета 2021-го был свободным агентом.
Абдуллаев ранее выступал за "Шахтер" U-19, за первую команду заигран не был.
В составе U-19 в сезоне 2019/20 первенства Украины забил 21 гол в 15 матчах. Также забил 1 мяч в 5 встречах Юношеской лиги УЕФА того сезона.
В 2020/21 провел всего 2 матча за "Шахтер" U-21.
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