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Богдан Когут будет выполнять в Вересе функции языкового омбудсмена

Премьер-лига
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Президент клуба считает, что людям должно быть стыдно, если они не могут общаться на украинском языке

Богдан Когут будет выполнять в Вересе функции языкового омбудсмена

nkveres.com

Новина українською

Голкипер Богдан Когут будет выполнять в "Вересе" функции языкового омбудсмена. Об этом сообщил президент клуба Иван Надеин.

На общекомандном собрании он еще раз подчеркнул, что публичные комментарии и интервью от имени клуба должны даваться на украинском языке.

"Главная задача Богдана – подсказывать и помогать другим игрокам. Это нормально приняли все в команде. Считаю, что людям должно быть стыдно, если они не могут общаться на украинском языке. У Богдана Когута есть авторитет в команде. Он украиноязычный. Поэтому будет помогать другим, положительно влиять на других футболистов", - сказал Надеин.

Напомним, что в декабре КДК УАФ оштрафовал "Верес" за нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке.

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В статье: Богдан Когут Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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