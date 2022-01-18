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Богдан Когут будет выполнять в Вересе функции языкового омбудсмена
Президент клуба считает, что людям должно быть стыдно, если они не могут общаться на украинском языке
nkveres.com
Голкипер Богдан Когут будет выполнять в "Вересе" функции языкового омбудсмена. Об этом сообщил президент клуба Иван Надеин.
На общекомандном собрании он еще раз подчеркнул, что публичные комментарии и интервью от имени клуба должны даваться на украинском языке.
"Главная задача Богдана – подсказывать и помогать другим игрокам. Это нормально приняли все в команде. Считаю, что людям должно быть стыдно, если они не могут общаться на украинском языке. У Богдана Когута есть авторитет в команде. Он украиноязычный. Поэтому будет помогать другим, положительно влиять на других футболистов", - сказал Надеин.
Напомним, что в декабре
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