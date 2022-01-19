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Павелко: Winter Cup 2022 очень гармонично вписался в зимнее межсезонье

Премьер-лига
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Президенту УАФ понравилась идея проведения турнира

Павелко: Winter Cup 2022 очень гармонично вписался в зимнее межсезонье

Фото: footballua.tv/ автор неизвестен

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением о проведении турнира Winter Cup 2022, который организовывают телеканалы Футбол 1/2/3.

"Я уверен, что Кубок сам по себе очень гармонично вписался в зимнее межсезонье. Надо поблагодарить телеканалы Футбол 1/2/3, ведь это первая изюминка для наших болельщиков. Я думаю, надо поблагодарить двух партнеров: компанию Геннадия Буткевича и Александра Ярославского, которые поддержали идею. Я уверен, что это хороший пример.

Я помню первую встречу между ними. Как раз я присутствовал на этой встрече. Я их знакомил, и был очень удивлен, как они быстро нашли общий язык. Они очень быстро подружились и начали общаться. На теме футбола у них завязались очень хорошие взаимоотношения. На футбольном поле это, кстати, будет очень интересно посмотреть.

Я обязательно буду смотреть трансляции Кубка. Постараюсь посмотреть все матчи, ведь идея сама по себе интересная. Если она покажет хороший результат, то, я уверен, что на следующее зимнее межсезонье можно будет планировать традиционный Кубок", — подытожил Павелко.

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В статье: Андрей Павелко Телеканал Футбол1/2/3 УАФ
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Источник:
Футбол NEWS

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