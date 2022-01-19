Левченко: Если Шахтер все время вынужден покупать недешевых легионеров, то чем тогда занимается академия

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в интервью "Команде 1" высказался о зимних бразильских новичках " Шахтера ".

— "Шахтер" можно поздравить с хорошим приобретением, Нерес — очень качественный игрок, способный реально помочь горнякам. У Давида есть и опыт, и желание себя проявить. В текущем сезоне он проиграл конкуренцию Матеусу Энтони и ему есть что доказывать.

У меня с Нересом всегда были связаны позитивные эмоции, особенно в первый-второй год его выступления в "Аяксе". Потом у Давида был спад, обусловленный травмой. До недавних пор за этого бразильского форварда "Аякс" просили 40 млн. евро. Сейчас была цена 15–18 млн. евро — это хороший ценник. Не сомневаюсь в высокой технике Нереса — у него это на высоком уровне, но сможет ли он быть постоянно мотивированным в чемпионате Украины, вопрос. Думаю, Давида вдохновила возможность проявить себя в Лиге чемпионов.

— Нерес предрасположен к травмам? Насколько это хрупкий игрок?

— В целом, он не очень подвержен травмам. Понятно, что за ним будут охотиться, потому что у него такой стиль игры. Если Нерес сможет выйти на прежний уровень и задержится в "Шахтере", все будут в выигрыше, а если нет, то станет для горняков обузой.

— Думаете, Де Дзерби очень хотел подписать Давида Нереса?

— Да, потому что "Шахтеру" нужно конкурировать с "Динамо", вернуть себе чемпионство. И такие вот кадровые вливания — это большой плюс для всего украинского футбола.

— Кроме Нереса, "горняки" подписали юного Винисиуса Тобиаса — еще одного бразильца. Насколько это качественное усиление?

— Знаю, что Винисиус — талантливый футболист. Его подписание — это правильное направление. В "Шахтере" дают возможность развиваться и действующим игрокам команды, и новичкам, которых с регулярностью подписывают. Понятно, что Винисиус Тобиас — это не под основу, и ему еще предстоит пройти притирку в УПЛ.

— Число бразильцев в "Шахтере" восполнили — после ухода Тайсона и Марлоса подписали двух их соотечественников (хотя Марлос и имел уже украинский паспорт...). Такое число молодых бразильских игроков не усложнит работу Де Дзерби?

— Это больше риск для молодых украинских футболистов. С другой стороны, это баланс между легионерами и нашими игроками. И национальность легионеров не так важна. Единственный вопрос — к академии ФК "Шахтер"... Если клуб все время вынужден покупать недешевых исполнителей из-за рубежа, то чем тогда занимается академия? С нее, думаю, придется больше спрашивать. А с бразильцами в "Шахтере" ничего не случится, и команде они принесут только пользу.