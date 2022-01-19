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Левченко: Если Шахтер все время вынужден покупать недешевых легионеров, то чем тогда занимается академия

Премьер-лига
(1 голосов)

Нерес и Винисиус Тобиас - качественное, но дорогое усиление

Левченко: Если Шахтер все время вынужден покупать недешевых легионеров, то чем тогда занимается академия

shakhtar.com

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в интервью "Команде 1" высказался о зимних бразильских новичках "Шахтера".

— "Шахтер" можно поздравить с хорошим приобретением, Нерес — очень качественный игрок, способный реально помочь горнякам. У Давида есть и опыт, и желание себя проявить. В текущем сезоне он проиграл конкуренцию Матеусу Энтони и ему есть что доказывать.

У меня с Нересом всегда были связаны позитивные эмоции, особенно в первый-второй год его выступления в "Аяксе". Потом у Давида был спад, обусловленный травмой. До недавних пор за этого бразильского форварда "Аякс" просили 40 млн. евро. Сейчас была цена 15–18 млн. евро — это хороший ценник. Не сомневаюсь в высокой технике Нереса — у него это на высоком уровне, но сможет ли он быть постоянно мотивированным в чемпионате Украины, вопрос. Думаю, Давида вдохновила возможность проявить себя в Лиге чемпионов.

— Нерес предрасположен к травмам? Насколько это хрупкий игрок?

— В целом, он не очень подвержен травмам. Понятно, что за ним будут охотиться, потому что у него такой стиль игры. Если Нерес сможет выйти на прежний уровень и задержится в "Шахтере", все будут в выигрыше, а если нет, то станет для горняков обузой.

— Думаете, Де Дзерби очень хотел подписать Давида Нереса?

— Да, потому что "Шахтеру" нужно конкурировать с "Динамо", вернуть себе чемпионство. И такие вот кадровые вливания — это большой плюс для всего украинского футбола.

— Кроме Нереса, "горняки" подписали юного Винисиуса Тобиаса — еще одного бразильца. Насколько это качественное усиление?

— Знаю, что Винисиус — талантливый футболист. Его подписание — это правильное направление. В "Шахтере" дают возможность развиваться и действующим игрокам команды, и новичкам, которых с регулярностью подписывают. Понятно, что Винисиус Тобиас — это не под основу, и ему еще предстоит пройти притирку в УПЛ.

— Число бразильцев в "Шахтере" восполнили — после ухода Тайсона и Марлоса подписали двух их соотечественников (хотя Марлос и имел уже украинский паспорт...). Такое число молодых бразильских игроков не усложнит работу Де Дзерби?

— Это больше риск для молодых украинских футболистов. С другой стороны, это баланс между легионерами и нашими игроками. И национальность легионеров не так важна. Единственный вопрос — к академии ФК "Шахтер"... Если клуб все время вынужден покупать недешевых исполнителей из-за рубежа, то чем тогда занимается академия? С нее, думаю, придется больше спрашивать. А с бразильцами в "Шахтере" ничего не случится, и команде они принесут только пользу.

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В статье: Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Давид Нерес Винисиус Тобиас
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (10)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 22:21
Академия --- понятие условное, сидят родственнички, гребут халявное бабло.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
19.01.2022 в 22:09
Идиоты-самая мощная организация в мире.У них везде свои люди!
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+1
-2
Dr. House (Поділля)
19.01.2022 в 22:17
Бабуин, будь поскромнее, не надо так открыто себя пиарить
Ответить
+1
-1
Hanter44 (Baburka)
19.01.2022 в 22:24
Ты ковыряйся там ,где привык.В анусах покойников.Там для тебя дерьма достаточно.
+1
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
19.01.2022 в 21:59
Как же меня вот такие чмошники кумарят, которы сами уничижают свой чемпионат, тебя к нам в чемпионат даже не взяли, метросексуал ты голландский.
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+2
-3
Камонплей
19.01.2022 в 21:39
Хороше питання. Те ж саме і по тренерах.
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+3
-1
Будєм разбіратся (Київ)
19.01.2022 в 21:30
По ділу. ШД бере в академію талантів з усієї України, наймає топ менеджмент з Бенфіки і потім пацани шляються по Маріуполях. Wtf?!
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+3
-2
avatar
SeventyFour (Phoenix)
19.01.2022 в 22:36
Ну ДК теж таким займається. Де хоч один форвард з академії окрім Яремчука , який комусь потрібен? Діакате ноунейм. Кроти хоч навколотопових беруть, а дирка всякий непотріб
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0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
19.01.2022 в 21:13
Пускай Левченко сам кого то воспитает из молодых .а то умничать каждый может
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+1
-6
SoLoMoN1607 (N .K)
19.01.2022 в 21:32
Зачем оно ему надо? Он же не тренер академии
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+4
-1


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