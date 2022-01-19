Судаков: Каштру более закрытый, а Де Дзерби - типичный итальянец

Атакующий хавбек " Шахтера " Георгий Судаков сравнил бывшего наставника "горняков" Луиша Каштру и нынешнего главного тренера Роберто Де Дзерби.

"Это максимально два разных характера и человека, Каштру — спокойный, Де Дзерби — эмоциональный и более требовательный. Де Дзерби — это формат тренера нового поколения. Он никогда не дает покоя. Мне кажется, он работает 24 часа на 7.

Когда он спит ему снится футбол, тактика и новые схемы. Он весь в футболе. На новый год он сказал, что не хочет ехать на каникулы, а смотреть футбол и тренировать. Он живет этим и эту страсть передает футболистам. Это многого стоит.

С кем мне удобнее работать по человеческим качествам? Каштру более закрытый. Он был спокойный и особо не общительный. А Де Дзерби — типичный итальянец. Любит пошутить, подколоть, подойти и пообщаться. В быту также помогает. С ним спокойнее в том плане, что нет какой-то растерянности, если я сделал что-то не так.

Когда я только пришел в первую команду и был Каштру, он всегда ходил какой-то зажатый, я с ним боялся даже поздороваться. А этот спокойный и расслабленный", — сказал Судаков.