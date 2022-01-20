  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чуть получше. Заря в спарринге разошлась миром с азербайджанским Сабахом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чуть получше. Заря в спарринге разошлась миром с азербайджанским Сабахом

Премьер-лига
(1 голосов)

После поражения от Погони луганчане сыграли вничью с Сабахом

Чуть получше. Заря в спарринге разошлась миром с азербайджанским Сабахом

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская Заря провела свой второй спарринг на сборах в Турции.

После вчерашнего поражения от Погони (1:3) сегодня (20 января) луганчане сыграли с азербайджанским Сабахом.

В этом поединке луганчане выглядели поинтереснее, чем в мате с поляками, а может это соперник был ниже классом.

В первом тайме обе команды больше играли на атаку, создали по паре-тройке хороших моментов у каждых ворот, вот только с реализацией не сложилось. В итоге, на перерыв команды ушли со счетом 0:0 на табло.

После перерыва игра несколько угасла – то ли подустали команды, то ли просто другие составы не вошли в игру, но игра больше вязла в центре поля.

Однако под конец игры команды все-таки обменялись голами – как часто бывает по такой игре – со стандартов. Сначала Назарина на 76-й минуте реализовал пенальти, но через 6 минут Сабах отыгрался после навеса со штрафного и удара головой.

Ну а в самой концовке матча Шахаб возле бровки зачем-то грубо въехал в соперника и досрочно отправился отдыхать.

1:1, на том и порешили. Наверное, справедливый результат по такой игре.

Свой следующий спарринг Заря сыграет в воскресенье, 23 января, против казахстанского Актобе.

Заря – Сабах 1:1

Голы: (Назарина, 76, пен) – (82)

Удаление: Шахаб (88, грубая игра)

Заря (первый тайм): Антон Жилкин, Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Денис Фаворов, Владислав Кабаев, Денис Нагнойный, Раймонд Оус, Игорь Снурницын, Юрий Тлумак.

Заря (второй тайм): Антон Жилкин (Александр Сапутин, 60), Данил Скорко, Назар Байрук, Максим Имереков, Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Максим Хлань, Шахаб, Гильерме, Максим Смиян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
20.01.2022 в 18:24
надо ещё слабее играть с командами --но уже лучше после проиграша 3-1
Ответить
0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
20.01.2022 в 17:59
в первом было 7 молодежки во втором 6- особо никто пока не понравился.очень плохо Хлань. Шахаб как всегда передерживал мяч. пытался всю команду обвести и тд-ничего не получалось- может в Сб Ирана мозги вправят.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...