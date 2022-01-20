Чуть получше. Заря в спарринге разошлась миром с азербайджанским Сабахом

Луганская Заря провела свой второй спарринг на сборах в Турции.

После вчерашнего поражения от Погони (1:3) сегодня (20 января) луганчане сыграли с азербайджанским Сабахом.

В этом поединке луганчане выглядели поинтереснее, чем в мате с поляками, а может это соперник был ниже классом.

В первом тайме обе команды больше играли на атаку, создали по паре-тройке хороших моментов у каждых ворот, вот только с реализацией не сложилось. В итоге, на перерыв команды ушли со счетом 0:0 на табло.

После перерыва игра несколько угасла – то ли подустали команды, то ли просто другие составы не вошли в игру, но игра больше вязла в центре поля.

Однако под конец игры команды все-таки обменялись голами – как часто бывает по такой игре – со стандартов. Сначала Назарина на 76-й минуте реализовал пенальти, но через 6 минут Сабах отыгрался после навеса со штрафного и удара головой.

Ну а в самой концовке матча Шахаб возле бровки зачем-то грубо въехал в соперника и досрочно отправился отдыхать.

1:1, на том и порешили. Наверное, справедливый результат по такой игре.

Свой следующий спарринг Заря сыграет в воскресенье, 23 января, против казахстанского Актобе.

Заря – Сабах 1:1

Голы: (Назарина, 76, пен) – (82)

Удаление: Шахаб (88, грубая игра)

Заря (первый тайм): Антон Жилкин, Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Денис Фаворов, Владислав Кабаев, Денис Нагнойный, Раймонд Оус, Игорь Снурницын, Юрий Тлумак.

Заря (второй тайм): Антон Жилкин (Александр Сапутин, 60), Данил Скорко, Назар Байрук, Максим Имереков, Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Максим Хлань, Шахаб, Гильерме, Максим Смиян.