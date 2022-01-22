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Гуаль: Днепр-1 - хорошая команда, мне уже понятна философия главного тренера

Премьер-лига
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Игрок надеется на быструю адаптацию

Гуаль: Днепр-1 - хорошая команда, мне уже понятна философия главного тренера

Getty Images

Новина українською

Зимний новичок "Днепра-1" Марк Гуаль дал комментарий после первых дней в клубе:

"Конечно, между Украиной и Испанией большая разница, но мои партнеры очень мне помогают, чтобы адаптация прошла как можно быстрее.

Это хорошая команда, мне уже понятна философия главного тренера. У него есть четкая идея, которая мне очень нравится, люблю именно такой футбол. В команде есть все для того, чтобы я прогрессировал и развивался.

Могу сыграть на любой позиции впереди, мне нравится использовать пространство, а также играть с мячом в ногах. Это дает дополнительные возможности как для меня, так и для команды", – сказал Гуаль.

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В статье: Игор Йовичевич Алькоркон СК Днепр-1 Марк Гуаль
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Источник:
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