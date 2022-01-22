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Матвиенко: Нерес был частью легендарного Аякса

Премьер-лига
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Николай доволен трансферами донецкого клуба

Матвиенко: Нерес был частью легендарного Аякса

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал трансферную кампанию "горняков" в это зимнее трансферное окно.

"По Нересу понятно – он и так уже заработал себе имя в "Аяксе". Он был игроком того, можно сказать, легендарного "Аякса" (прим. - речь о сезоне 2018/19, когда голландский клуб добрался от полуфинала ЛЧ).

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По поводу молодого Винисиуса, я думаю, что "Шахтер" подписал 3 очень качественных футболистов летом, и я уверен, что Тобиас тоже поможет нам. Он молодой, ему надо немного адаптироваться, втянуться", – рассказал украинец.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Давид Нерес Винисиус Тобиас
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Источник:
Футбол NEWS

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