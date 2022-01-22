Матвиенко: Нерес был частью легендарного Аякса

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал трансферную кампанию "горняков" в это зимнее трансферное окно.

"По Нересу понятно – он и так уже заработал себе имя в "Аяксе". Он был игроком того, можно сказать, легендарного "Аякса" (прим. - речь о сезоне 2018/19, когда голландский клуб добрался от полуфинала ЛЧ).