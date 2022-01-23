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Брат вратаря Николы Василя прибыл на просмотр в Черноморец

Премьер-лига
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(1 голосов)

Неплохое усиление

Брат вратаря Николы Василя прибыл на просмотр в Черноморец

Молодіжна збірна Боснії і Герцеговини/Автор невідомий

Новина українською

На просмотр в одесский "Черноморец" прибыл 22-летний боснийский вратарь Филип Василь. Он является младшим братом экс-голкипера "Зари" Николы Василя.

Предыдущим клубом в его карьере был боснийский "Травник". По данным сайта Transfermarkt, игрока оценивается в 125 тысяч евро.

На данный момент в команде Романа Григорчука находится сразу пятеро вратарей. Напомним, что, помимо Василя, это Евгений Паст, Даниил Варакута, Владислав Кучерук и Владимир Крынский.

В общей сложности на тренировочном сборе в Турции в расположении одесского "Черноморца" находится 16 приглашенных футболистов. Большинство уже подписало контракты с клубом, но некоторые игроки до сих пор находятся в роли потенциальных новичков.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Никола Василь
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
23.01.2022 в 16:43
он неделю назад уже играл какой там прибыл
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