Брат вратаря Николы Василя прибыл на просмотр в Черноморец

На просмотр в одесский "Черноморец" прибыл 22-летний боснийский вратарь Филип Василь. Он является младшим братом экс-голкипера "Зари" Николы Василя.

Предыдущим клубом в его карьере был боснийский "Травник". По данным сайта Transfermarkt, игрока оценивается в 125 тысяч евро.

На данный момент в команде Романа Григорчука находится сразу пятеро вратарей. Напомним, что, помимо Василя, это Евгений Паст, Даниил Варакута, Владислав Кучерук и Владимир Крынский.

В общей сложности на тренировочном сборе в Турции в расположении одесского "Черноморца" находится 16 приглашенных футболистов. Большинство уже подписало контракты с клубом, но некоторые игроки до сих пор находятся в роли потенциальных новичков.