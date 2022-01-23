Новичок Львова Мийя: Знаю, что главный тренер лично хотел, чтобы я сюда приехал

Новичок ФК "Львов" Фарук Мийя дал комментарий после своего дебюта в контрольном матче против австрийского "Хартберга" (0:0):

"Несмотря на то, что произошло, я счастлив. Мне нравится быть в таком приятном коллективе. Это новый опыт, ведь на моих глазах строится новая команда.

Знаю, что главный тренер лично хотел, чтобы я сюда приехал. Я хочу одерживать победы в каждом матче. Я командный игрок, и уверен, что принесу пользу партнерам", – сказал Мийя.