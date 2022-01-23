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Новичок Львова Мийя: Знаю, что главный тренер лично хотел, чтобы я сюда приехал
Игрок стремится оправдать доверие коуча
instagram.com/lviv.fc
Новичок ФК "Львов" Фарук Мийя дал комментарий после своего дебюта в контрольном матче против австрийского "Хартберга" (0:0):
"Несмотря на то, что произошло, я счастлив. Мне нравится быть в таком приятном коллективе. Это новый опыт, ведь на моих глазах строится новая команда.
Знаю, что главный тренер лично хотел, чтобы я сюда приехал. Я хочу одерживать победы в каждом матче. Я командный игрок, и уверен, что принесу пользу партнерам", – сказал Мийя.
Напомним, в матче против "Хартберга" Фарук провел на поле чуть менее 30 минут и был заменен из-за мышечного спазма.
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