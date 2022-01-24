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Рух выпустил комикс о своём супергерое, анонсировав новый трансфер из Франции

Премьер-лига
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Креатив от львовян

Рух выпустил комикс о своём супергерое, анонсировав новый трансфер из Франции

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" выпустил первый комикс со вселенной своего супергероя. Отметим, что супергероем львовян является маскот Рухмен, в названии которого есть сходство с Бэтменом.

Сюжет довольно-таки прост: Главный тренер львовян Леонид Кучук вызывает Рухмена для помощи с трансферами, которые нужны команде перед стартом весенней части сезона. Интересно, что на последней странице комикса есть подсказка по поводу будущего новичка клуба. Кучук говорит, что ожидает нового игрока во вторник, отмечая при этом, что команде нужен вингер. Сам Рухмен отправляется во Францию.

Читайте такжеСильнее Халка и Капитана Америку: Рух представил нового маскота

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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