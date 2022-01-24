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Заря - Олимпийская сборная Узбекистана: Смотреть онлайн, llve, прямая видеотрансляция матча
Смотреть прямую трансляцию матча
zarya-lugansk.com
В понедельник, 24 января,
Соперником луганчан будет олимпийская сборная Узбекистана.
Матч начнется в 16:30.
Вашему вниманию – видеотрансляция матча.
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