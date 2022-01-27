  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух подписал опорного полузащитника из Бразилии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух подписал опорного полузащитника из Бразилии

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В новой команде он будет играть под 35-м номером

Рух подписал опорного полузащитника из Бразилии

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" объявил о подписании контракт с 23-летним опорным полузащитником Эдсоном.

В новой команде бразилец будет играть под 35-м номером.

Эдсон - воспитанник клуба "Алекрин", выступающего в Лиге Потигуар – чемпионате штата. За взрослую команду игрок дебютировал еще в 17-летнем возрасте. Проведя 4 сезона в родном клубе, Эдсон перебрался в "Глобо" из бразильской Серии C, а уже через несколько месяцев с Эдсоном подписал контракт представитель элитного футбольного дивизиона Бразилии ФК "Баия".

За первую команду нового клуба дебютировал летом 2020-го года в чемпионате штата, а уже в сентябре того же года сыграл свой первый матч в бразильской Серии А против "Фламенго".

На счету Эдсона – 37 матчей за "Баию" во всех турнирах. У опорного полузащитника есть опыт игры в Южноамериканском кубке – аналоге Лиги Европы, Кубке Бразилии и других турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Эдсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...