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Рух подписал опорного полузащитника из Бразилии
В новой команде он будет играть под 35-м номером
Фото: ФК Рух
"Рух" объявил о подписании контракт с 23-летним опорным полузащитником Эдсоном.
В новой команде бразилец будет играть под 35-м номером.
Эдсон - воспитанник клуба "Алекрин", выступающего в Лиге Потигуар – чемпионате штата. За взрослую команду игрок дебютировал еще в 17-летнем возрасте. Проведя 4 сезона в родном клубе, Эдсон перебрался в "Глобо" из бразильской Серии C, а уже через несколько месяцев с Эдсоном подписал контракт представитель элитного футбольного дивизиона Бразилии ФК "Баия".
За первую команду нового клуба дебютировал летом 2020-го года в чемпионате штата, а уже в сентябре того же года сыграл свой первый матч в бразильской Серии А против "Фламенго".
На счету Эдсона – 37 матчей за "Баию" во всех турнирах. У опорного полузащитника есть опыт игры в Южноамериканском кубке – аналоге Лиги Европы, Кубке Бразилии и других турнирах.
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