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Последним соперником Днепра-1 на сборе в Турции станет сербский Спартак

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок запланирован на 5 февраля

Последним соперником Днепра-1 на сборе в Турции станет сербский Спартак

Фото: Днепр-1

Новина українською

Определился последний соперник "Днепра-1" на текущем сборе в Турции. 5 февраля днепряне сыграют против сербского "Спартака".

Интересно, что год назад, тоже на сборах, днепровский клуб уже встречался с этой командой. Тот матч завершился вничью 1:1.

Напомним, что завтра "Днепр-1" проведет первый спарринг с болгарским "Берое", а затем 4 февраля сыграет с черногорским "Дечичем".

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В статье: СК Днепр-1 Спартак (Суботица)
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Источник:
Днепр-1

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