Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Последним соперником Днепра-1 на сборе в Турции станет сербский Спартак
Поединок запланирован на 5 февраля
Фото: Днепр-1
Определился последний соперник "Днепра-1" на текущем сборе в Турции. 5 февраля днепряне сыграют против сербского "Спартака".
Интересно, что год назад, тоже на сборах, днепровский клуб уже встречался с этой командой. Тот матч завершился вничью 1:1.
Напомним, что завтра "Днепр-1" проведет первый спарринг с болгарским "Берое", а затем 4 февраля сыграет с черногорским "Дечичем".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Днепр-1
Популярное сейчас
- Кого покупает Металлист? Все, что нужно знать о трансферах клуба Ярославского
- Одним пасом решал исходы матчей. Сегодня Валентину Белькевичу могло исполниться 49 лет
- Рух представил защитника из Нидерландов, македонец для Ворсклы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Рух катает спарринги с любителями, Цыганков - лучший бомбардир. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...