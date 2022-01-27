Последним соперником Днепра-1 на сборе в Турции станет сербский Спартак

Определился последний соперник "Днепра-1" на текущем сборе в Турции. 5 февраля днепряне сыграют против сербского "Спартака".

Интересно, что год назад, тоже на сборах, днепровский клуб уже встречался с этой командой. Тот матч завершился вничью 1:1.

Напомним, что завтра "Днепр-1" проведет первый спарринг с болгарским "Берое", а затем 4 февраля сыграет с черногорским "Дечичем".