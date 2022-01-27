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Остап Маркевич: Тренеры в Украине боятся говорить о судействе, чтобы потом не начали убивать где-то

Премьер-лига
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(2 голосов)

Наставник Мариуполя в нынешнем сезоне очень часто говорит о судействе

Остап Маркевич: Тренеры в Украине боятся говорить о судействе, чтобы потом не начали убивать где-то

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич высказал свое мнение о судействе в Украине.

"У меня нет страха. Как будет – так и будет. Мы же знаем, что мы делаем, как работаем, что выкладываемся полностью. Знаем, что ребята воспринимают информацию. Просто есть такие обстоятельства, которые нам помешали.

Я уже говорил о судействе. Не хочу никого обижать. Знаю, что тренеры боятся говорить о судействе, чтобы потом не начали убивать где-то. Просто хочу, чтобы все поняли в украинском футболе – футболисты, тренеры – невозможно купить себе славу. Ты этого не можешь сделать, это временный момент", – сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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