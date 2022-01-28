Генеральный секретарь Шахтера: Клуб изменит свою политику в вопросе аренд

Генеральный секретарь " Шахтера " Александр Черкасов прокомментировал введение лимита ФИФА по числу арендованных.

"С учетом тех изменений, которые предлагает ФИФА в контексте арендных соглашений, политика "Шахтера" в этом вопросе будет изменена.

Сейчас мы подробно изучаем вопрос и обсуждаем дальнейшие действия внутри клуба", – сказал Черкасов.