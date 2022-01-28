  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Генеральный секретарь Шахтера: Клуб изменит свою политику в вопросе аренд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Генеральный секретарь Шахтера: Клуб изменит свою политику в вопросе аренд

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новые правила ФИФА вступают в силу со следующего сезона

Генеральный секретарь Шахтера: Клуб изменит свою политику в вопросе аренд

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Генеральный секретарь "Шахтера" Александр Черкасов прокомментировал введение лимита ФИФА по числу арендованных.

"С учетом тех изменений, которые предлагает ФИФА в контексте арендных соглашений, политика "Шахтера" в этом вопросе будет изменена.

Сейчас мы подробно изучаем вопрос и обсуждаем дальнейшие действия внутри клуба", – сказал Черкасов.

Более подробно о новых правилах ФИФА по арендам игроков читайте здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Чернышев (Tegusi)
28.01.2022 в 18:33
Рудий моче свою даунбаську політику, ми самі кращі і все.
Ответить
0
-2
Рыжий из бункера (Сараево)
28.01.2022 в 18:30
Типичное быдло. Уже ищет как обойти запрет
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...