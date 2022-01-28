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Генеральный секретарь Шахтера: Клуб изменит свою политику в вопросе аренд
Новые правила ФИФА вступают в силу со следующего сезона
Фото: ФК Мариуполь
Генеральный секретарь "
"С учетом тех изменений, которые предлагает ФИФА в контексте арендных соглашений, политика "Шахтера" в этом вопросе будет изменена.
Сейчас мы подробно изучаем вопрос и обсуждаем дальнейшие действия внутри клуба", – сказал Черкасов.
Более подробно о новых правилах ФИФА по арендам игроков
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Источник:Трибуна
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