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ФИФА изменит правила аренд: не более 6 игроков за сезон

Общие новости
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Новые правила вступят в силу с июля 2022 года

ФИФА изменит правила аренд: не более 6 игроков за сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА изменит систему аренд в профессиональном футболе.

Клубы будут обязаны заключать письменное соглашение, в котором будут прописаны длительность аренды и финансовые условия сделки.

Максимальный срок аренды теперь будет составлять 1 год, а минимальный - период между двумя трансферными окнами (полгода). Также теперь запрещена субаренда игроков в третий клуб.

Согласно новым правилам, в течение одного сезона в клубе не может быть более трех игроков, арендованных у одного клуба. Также за сезон нельзя будет отдать больше трех футболистов в аренду в один клуб.

Также ограничено максимальное количество аренд. С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го клубы не смогут брать более восьми игроков или отдавать в аренду более восьми игроков за сезон.

С 1 июля 2023-го по 30 июня 2024-го это ограничение будет установлено на отметке по 7 игроков за сезон, с июля 2024 года клубы не смогут брать в аренду более шести игроков в течение сезона и отдавать в аренду более шести футболистов. Это ограничение не будет распространяться на футболистов младше 21 года.

Новые правила вступят в силу с июля 2022 года.

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В статье: ФИФА
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Комментарии (7)
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FRED73 (Харьков)
20.01.2022 в 16:16
Ну Мариуполю точно ничего не грозит. Купят за условные 100 000 у Шахтера , потом продадут , если надо туда же за 105 000.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.01.2022 в 16:13
Ну що Будка, на вихід?
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0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
20.01.2022 в 16:03
Ну теперь Мариуполь максимум 3 играка может взять в аренду из Шахтёра. Фарм клубам капец настанет. Это давно нужно было сделать.
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
20.01.2022 в 15:21
По ходу марупольской Будке будет трындец)))Есть и другой варик, это перестать быть кротовским фармом.
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+3
-3
Dimoncho (Kharkiv)
20.01.2022 в 15:24
"Это ограничение не будет распространяться на футболистов младше 21 года". На сколько я знаю, в Мариуполе играют 18-летние пацаны
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+2
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
20.01.2022 в 15:27
Это с этого сезона, а так то разные были.
+3
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.01.2022 в 16:14
Було багато й 28-30 річних пацанчиків.
0
0


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