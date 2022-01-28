Рух подписал сенегальского центрбека Диава

Львовский " Рух " официально объявил о подписании контракта с центральным защитником Эльхаджи Папа Диавом из Сенегала.

В своей новой команде 27-летний футболист будет под 6 номером.

Начинал карьеру Диав в Сенегале, летом 2015 перебрался в Европу – в бельгийский "Вербродеринг".

Также поиграл за польскую "Корону", французские "Анже" и "Кан". Последним клубом Диава был литовский "Жальгирис".

В 2019 сыграл 1 матч за национальную команду Сенегала, провел 15 матчей за сборную U-23.