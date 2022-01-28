Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух подписал сенегальского центрбека Диава
Очередной легионер в составе Руха
fcrukh.com
Львовский "
В своей новой команде 27-летний футболист будет под 6 номером.
Начинал карьеру Диав в Сенегале, летом 2015 перебрался в Европу – в бельгийский "Вербродеринг".
Также поиграл за польскую "Корону", французские "Анже" и "Кан". Последним клубом Диава был литовский "Жальгирис".
В 2019 сыграл 1 матч за национальную команду Сенегала, провел 15 матчей за сборную U-23.
Популярное сейчас
- Шевченко не дождались. Сборную Польши возглавит местный специалист
- Металлист официально подтвердил переход сенегальского универсала
- Металлист сделал новое предложение по трансферу бразильского нападающего
- Трудности Шевченко, очередной трансфер Руха. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО