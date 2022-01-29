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Логинов: Воспринимаю Днепр-1 как продолжение того Днепра

Премьер-лига
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Защитник в клубе с начала его существования

Логинов: Воспринимаю Днепр-1 как продолжение того Днепра

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Капитан "Днепра-1" Сергей Логинов вспомнил, как он переходил в состав "Днепра-1":

“Я уже знал, что буду уходить из “Волыни”. У меня было предложение из УПЛ, из Казахстана было выгодное предложение. Мне позвонил Сергей Кравченко и сказал: "Есть такой вопрос, если интересно, то тебе может Андрей Анатольевич Русол набрать, пообщаетесь". Мы позвонили по телефону, пообщались.

Я воспринимаю эту команду как продолжение того “Днепра”. Зная, какие цели здесь ставятся, все делается для того чтобы команда вышла на тот же уровень”, - сказал Логинов.

Отметим, что Сергей находится в “Днепре-1” почти с самого начала существования клуба - с 2017-го года. С тех пор он провел в составе днепрян более сотни матчей.

В этом сезоне на счету 31-летнего центрального защитника 12 игр, в которых он отличился одним голом.

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В статье: Сергей Логинов СК Днепр-1
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