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Верес трижды забил, но проиграл худшей команде чемпионата Чехии

Премьер-лига
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Выиграли первый тайм, но во втором пропустили 4 мяча

Верес трижды забил, но проиграл худшей команде чемпионата Чехии

ФК "Верес" / Автор неизвестен

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Команда Юрия Вирта в рамках подготовки к возобновлению УПЛ проводит тренировочные сборы в Турции. В этот раз "Верес" сыграл против чешского ФК "Карвина". Ровенская команда трижды поразила ворота соперника, но всеравно потерпела поражение.

Контрольный матч

29 января 2022 года, Белек, Турция

Верес - Карвина - 3:4 (1:0)

Голы: М.Шестаков (38), Сергийчук (63, с пенальти), Панасенко (65, с пенальти).

"Верес" (1 тайм): Когут - Солдат, Гук, Махнев, Маргарян, Крейда, Кучеров, Дахновский, Г.Пасич, Кобак (на просмотре), М.Шестаков.

"Верес" (2 тайм): Ющишин - Солдат (Панасенко, 63), Мирошник, Махнев, Данилюк, Петька, Полюлях, Е.Пасич, Гечев, Гайдучик, Сергийчук.

Главный тренер: Юрий Вирт.

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В статье: Верес (Ровно) Карвина
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