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Верес трижды забил, но проиграл худшей команде чемпионата Чехии
Выиграли первый тайм, но во втором пропустили 4 мяча
ФК "Верес" / Автор неизвестен
Команда Юрия Вирта в рамках подготовки к возобновлению УПЛ проводит тренировочные сборы в Турции. В этот раз "Верес" сыграл против чешского ФК "Карвина". Ровенская команда трижды поразила ворота соперника, но всеравно потерпела поражение.
Контрольный матч
29 января 2022 года, Белек, Турция
Верес - Карвина - 3:4 (1:0)
Голы: М.Шестаков (38), Сергийчук (63, с пенальти), Панасенко (65, с пенальти).
"Верес" (1 тайм): Когут - Солдат, Гук, Махнев, Маргарян, Крейда, Кучеров, Дахновский, Г.Пасич, Кобак (на просмотре), М.Шестаков.
"Верес" (2 тайм): Ющишин - Солдат (Панасенко, 63), Мирошник, Махнев, Данилюк, Петька, Полюлях, Е.Пасич, Гечев, Гайдучик, Сергийчук.
Главный тренер: Юрий Вирт.
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