Коноплянка договорился о контракте с новым клубом - источник

Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка определился с клубом для продолжения своей карьеры. Как сообщает телеграм-канал BurBuzz украинец договорился о контракте с австрийским ЛАСКом.

Соглашение будет рассчитано на 1,5 года. Но пока переход Коноплянки задержывается - у руководства ЛАСКа возникли некоторые трудности. В ближайшие дни австрийский клуб должен закрыть сделку по переходу 32-летнего игрока.

Если трансфер все-таки сорвется, Евгений рассмотрит варианты с чемпионата Турции. Клубы Суперлиги предлагают Коноплянке зарплату на 200 тисяч больше.

Источник также сообщает, что вингер договорился с "горняками" о беспрепятственном расторжении контракта, но пока Евгений не воспользовался этой возможностью.