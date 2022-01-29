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Коноплянка договорился о контракте с новым клубом - источник
Евгений продолжит карьеру в чемпионате Австрии
shakhtar.com
Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка определился с клубом для продолжения своей карьеры. Как сообщает телеграм-канал BurBuzz украинец договорился о контракте с австрийским ЛАСКом.
Соглашение будет рассчитано на 1,5 года. Но пока переход Коноплянки задержывается - у руководства ЛАСКа возникли некоторые трудности. В ближайшие дни австрийский клуб должен закрыть сделку по переходу 32-летнего игрока.
Если трансфер все-таки сорвется, Евгений рассмотрит варианты с чемпионата Турции. Клубы Суперлиги предлагают Коноплянке зарплату на 200 тисяч больше.
Источник также сообщает, что вингер договорился с "горняками" о беспрепятственном расторжении контракта, но пока Евгений не воспользовался этой возможностью.
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