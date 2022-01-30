Вирт: Качеством игры против Карвины я остался недоволен

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение своих подопечных в спарринге против аутсайдера чешского чемпионата :

“Можно сказать, что игра сегодня состояла из двух таймов. В первом тайме мы выиграли минимальным счетом, но качеством игры я остался недоволен. Было мало остроты впереди. Мы создали один момент, который и реализовали. В перерыве я попросил играть более агрессивно в атаке.

То, что мы пропустили четыре гола во втором тайме, это следствие наших индивидуальных ошибок в элементарных ситуациях. Хорошо, что это товарищеская игра, и мы сможем исправить эти ошибки в будущем”, - сказал Вирт.