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Вирт: Качеством игры против Карвины я остался недоволен
Ровенчане проиграли, хотя и забили трижды
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал
“Можно сказать, что игра сегодня состояла из двух таймов. В первом тайме мы выиграли минимальным счетом, но качеством игры я остался недоволен. Было мало остроты впереди. Мы создали один момент, который и реализовали. В перерыве я попросил играть более агрессивно в атаке.
То, что мы пропустили четыре гола во втором тайме, это следствие наших индивидуальных ошибок в элементарных ситуациях. Хорошо, что это товарищеская игра, и мы сможем исправить эти ошибки в будущем”, - сказал Вирт.
Следующий поединок "Верес" проведет 2 февраля против сербского "Спартака Суботица". Этот матч станет третьим товарищеским в рамках турецкого сбора команды.
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