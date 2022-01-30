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Вирт: Качеством игры против Карвины я остался недоволен

Премьер-лига
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Ровенчане проиграли, хотя и забили трижды

Вирт: Качеством игры против Карвины я остался недоволен

Фото: НК Верес

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Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение своих подопечных в спарринге против аутсайдера чешского чемпионата:

“Можно сказать, что игра сегодня состояла из двух таймов. В первом тайме мы выиграли минимальным счетом, но качеством игры я остался недоволен. Было мало остроты впереди. Мы создали один момент, который и реализовали. В перерыве я попросил играть более агрессивно в атаке.

То, что мы пропустили четыре гола во втором тайме, это следствие наших индивидуальных ошибок в элементарных ситуациях. Хорошо, что это товарищеская игра, и мы сможем исправить эти ошибки в будущем”, - сказал Вирт.

Следующий поединок "Верес" проведет 2 февраля против сербского "Спартака Суботица". Этот матч станет третьим товарищеским в рамках турецкого сбора команды.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Карвина
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Источник:
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