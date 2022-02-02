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Металлист 1925 просматривает марокканского защитника с немецким паспортом

Премьер-лига
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Аюб Эрраджи может стать игроком харьковской команды

Металлист 1925 просматривает марокканского защитника с немецким паспортом

Новина українською

"Металлист 1925" просматривает флангового защитника Аюба Эрраджи.

20-летний футболист уже тренируется с командой на турецком сборе.

Эрраджи имеет двойное гражданство – Германии и Марокко. На молодежном уровне поиграл за команды "Дюссельдорфа", "Менхенгладбаха" и "Оберхаузена".

Прошлый сезон Эрраджи начинал в клубе Регионаллиги (четвертый дивизион) "Феникс Любек", а заканчивал в команде элитного эшелона ОАЭ "Аль-Дафра".

В конце ноября 2021 года Эрраджи попрощался с эмиратским клубом и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 10 тысяч евро.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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