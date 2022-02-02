Металлист 1925 просматривает марокканского защитника с немецким паспортом

" Металлист 1925 " просматривает флангового защитника Аюба Эрраджи.

20-летний футболист уже тренируется с командой на турецком сборе.

Эрраджи имеет двойное гражданство – Германии и Марокко. На молодежном уровне поиграл за команды "Дюссельдорфа", "Менхенгладбаха" и "Оберхаузена".

Прошлый сезон Эрраджи начинал в клубе Регионаллиги (четвертый дивизион) "Феникс Любек", а заканчивал в команде элитного эшелона ОАЭ "Аль-Дафра".

В конце ноября 2021 года Эрраджи попрощался с эмиратским клубом и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 10 тысяч евро.