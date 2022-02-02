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Металлист 1925 просматривает марокканского защитника с немецким паспортом
Аюб Эрраджи может стать игроком харьковской команды
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20-летний футболист уже тренируется с командой на турецком сборе.
Эрраджи имеет двойное гражданство – Германии и Марокко. На молодежном уровне поиграл за команды "Дюссельдорфа", "Менхенгладбаха" и "Оберхаузена".
Прошлый сезон Эрраджи начинал в клубе Регионаллиги (четвертый дивизион) "Феникс Любек", а заканчивал в команде элитного эшелона ОАЭ "Аль-Дафра".
В конце ноября 2021 года Эрраджи попрощался с эмиратским клубом и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 10 тысяч евро.
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