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Все ради болельщиков. Черноморец перенес первый официальный весенний матч на воскресенье
Игра состоится в воскресенье, 27 февраля
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
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Изначально поединок был запланирован на понедельник, однако клуб договорился о переносе матча на воскресенье, 27 февраля. Начало игры в 19:30.
Отмечается, что это сделано ради болельщиков, которые просили перенести первый домашний матч команды в весенней части сезона на более удобное время.
Напомним, что это будет первый официальный матч обновленного "Черноморца" с новым главным тренером Романом Григорчуком.
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