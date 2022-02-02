Все ради болельщиков. Черноморец перенес первый официальный весенний матч на воскресенье

" Черноморец " объявил о дате и времени начала матча 19-го тура УПЛ против "Мариуполя".

Изначально поединок был запланирован на понедельник, однако клуб договорился о переносе матча на воскресенье, 27 февраля. Начало игры в 19:30.

Отмечается, что это сделано ради болельщиков, которые просили перенести первый домашний матч команды в весенней части сезона на более удобное время.

Напомним, что это будет первый официальный матч обновленного "Черноморца" с новым главным тренером Романом Григорчуком.