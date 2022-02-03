Томас Середа: То, что Мариуполь – фарм-клуб Шахтера, я почувствовал на себе на все 100%

Томас Николас Середа – 23-лдетний украинец аргентинского происхождения, который поиграл в молодежных командах запорожского Металлурга, Черноморца и Мариуполя , вспомнил этап своей карьеры в азовском клубе.

– Как ты оказался в Мариуполе?

– Со мной расторгли контракт в Греции, и Саша Панков предложил перейти в Мариуполь. Мой первый тренер в Мариуполе ‒ Игорь Иванович Леонов, а затем ‒ Геннадий Григорьевич Орбу.

– Мариуполь – это фарм-клуб Шахтера. Как ты это ощутил на себе? Правда ли, что у местных нет шансов пробиться из-за арендованных из Шахтера?

– То, что Мариуполь – фарм-клуб Шахтера, я почувствовал на себе на все 100%. Но шансы пробиться есть всегда. К примеру, сейчас Никита Петерман играет в Высшей лиге за Мариуполь. У футболистов, не пришедших из Шахтера, есть шансы попасть в основную команду Мариуполя. Всё зависит от того, как они себя будут показывать. Если продемонстрируют себя лучше, то подпишут контракт с Шахтером.

– Были ли в Мариуполе таланты круче шахтерских, которых не пустили в основу арендованные?

– Да, были такие игроки. Игорь Быковский, например: считаю, что он талантливее некоторых футболистов Шахтера. Тот же Артур Авагимян, который себя круто показал в Черноморце, должен себя так же показать в Мариуполе, но ему этого не дали сделать. Произошло это из-за большой конкуренции с футболистами из Шахтера. В ФК Мариуполь ставку делали на них.

– Сколько времени ты пробыл в Мариуполе? И почему не удалось там закрепиться?

– Два года. Возможно, это произошло из-за моих личных проблем. Тогда я был меньше сконцентрированный на футболе, а больше был на жизненных моментах. Я на тот момент сильно расстроился, что у меня ничего не получилось в Греции, и у меня не было мотивации в Мариуполе. Я стоял на месте и не прогрессировал.

– После Мариуполя ты оказался без команды, как это произошло?

– Был период, когда я не знал, что буду делать дальше. У меня был выбор: либо идти в какой-нибудь украинский клуб, либо ехать в Испанию и помогать бабушке. В результате я решил уехать в Испанию.

– Ты обижен на Мариуполь?

– Да, я очень сильно обижен.