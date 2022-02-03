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Остап Маркевич: С новичками у Мариуполя пока сложно

Премьер-лига
(1 голосов)

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Остап Маркевич: С новичками у Мариуполя пока сложно

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о последних новостях из стана команды.

"Очеретько, Драмбаев и Быков не тренируются, так как у них повреждения. Очеретько, скорее всего, полетит в Киев, чтобы пройти хорошее обследование. Драмбаев и Быков вскоре приступят к занятиям в общей группе.

С новичками пока сложно, потому что нужно очень серьезно их просматривать. По видео невозможно хорошо проанализировать, насколько это качественный футболист. Это можно понять либо в тренировочном процессе, либо при продолжительном наблюдении за игроком.

Сложно нам приглашать и украинцев. В украинском футболе появились деньги, и другие клубы имеют больше возможностей для усилений. Исходим из того, что есть. Нам постоянно предлагают каких-то футболистов и мы их оцениваем. Пока что у нас нет на просмотре никого. Думаю, что в будущем все же появятся исполнители", — сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2022 в 17:09
Остап ты же был на Одесском привозе выбирай игроков из Африки-Азии и других стран --главное не дорого
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