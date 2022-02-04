Официально: Александрия с разрешения УАФ подписала контракт с Калитвинцевым

УАФ разрешила " Александрии " зарегистрировать Владислава Калитвинцева как игрока клуба.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, ссылаясь на официальные документы Комитета по вопросам статуса и трансферов футболистов УАФ.

Клуб уже подписал контракт с игроком на 2,5 года – до 31 мая 2024 года.

Напомним, что Калитвинцев покинул "Десну" из-за долгов по заработной плате, в то время как его контракт действителен до конца сезона.

В то же время, "Александрия" анонсировала желание подписать игрока и даже представила его в качестве потенциального новичка, хотя соглашение с горожанами футболист еще не подписал.

В итоге, "Десна" обратился с жалобой в палату споров УАФ.