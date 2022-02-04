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Официально: Александрия с разрешения УАФ подписала контракт с Калитвинцевым

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

УАФ приняла сторону Александрии

Официально: Александрия с разрешения УАФ подписала контракт с Калитвинцевым

fco.com.ua

Новина українською

УАФ разрешила "Александрии" зарегистрировать Владислава Калитвинцева как игрока клуба.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, ссылаясь на официальные документы Комитета по вопросам статуса и трансферов футболистов УАФ.

Клуб уже подписал контракт с игроком на 2,5 года – до 31 мая 2024 года.

Напомним, что Калитвинцев покинул "Десну" из-за долгов по заработной плате, в то время как его контракт действителен до конца сезона.

В то же время, "Александрия" анонсировала желание подписать игрока и даже представила его в качестве потенциального новичка, хотя соглашение с горожанами футболист еще не подписал.

В итоге, "Десна" обратился с жалобой в палату споров УАФ.

Официально: Александрия с разрешения УАФ подписала контракт с Калитвинцевым - изображение 1

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
04.02.2022 в 20:51
хорошая пиар-реклама перед выбоорами в Верхорвную Раду
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0
-1
dp_dp (Ukraine)
04.02.2022 в 20:56
Госпаде, для кого пиар реклама? О том что происходило вокруг Калитвенцева знает 0.0001% населения.
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2022 в 20:18
Ну що, Володимир Ілліч, по чьом опіум для народу?
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+1
-1


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