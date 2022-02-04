Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Александрия с разрешения УАФ подписала контракт с Калитвинцевым
УАФ приняла сторону Александрии
fco.com.ua
УАФ разрешила "
Об этом сообщает пресс-служба клуба, ссылаясь на официальные документы Комитета по вопросам статуса и трансферов футболистов УАФ.
Клуб уже подписал контракт с игроком на 2,5 года – до 31 мая 2024 года.
Напомним, что Калитвинцев покинул "Десну" из-за долгов по заработной плате, в то время как его контракт действителен до конца сезона.
В то же время, "Александрия" анонсировала желание подписать игрока и даже представила его в качестве потенциального новичка, хотя соглашение с горожанами футболист еще не подписал.
В итоге, "Десна" обратился с жалобой в палату споров УАФ.
Популярное сейчас
- На матче Украина - Россия болельщики завели хит "Путин – ху*ло". УЕФА не оценил
- Украина - Россия: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2022 по футзалу
- Украина - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Ещё одна волевая победа Динамо, планы Зари на второй сбор. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду