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Молодежь Десны минимально проиграла Чернигову из Второй лиги
Снежный футбол
ФК "Десна" / Автор неизвестен
Черниговская "Десна" провела свой первый матч на домашнем стадионе в 2022 году. Коллектив по УПЛ провел контрольный спарринг против "Чернигива" из Второй лиги Украины. Главный тренер номинальных гостей Александр Рябоконь выставил на эту игру молодежь, которая минимально проиграла.
05.02.2022 г. Чернигов, стадион "Юность"
ФК "Чернигов" – "Десна" 1:0
Гол: Сердюк, 38.
"Десна": Мысак (Е. Коломиец, 46), Пащенко (Пихтарь, 77), Масалов, Макаренко, Пусь, Шейко, Демяненко (Хапилин, 46), Эрмеидис (Запека, 77), Безгубченко, Коршун (Ефименко, 46) , Гавриленко (Харченко, 77)
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