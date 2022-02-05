  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Молодежь Десны минимально проиграла Чернигову из Второй лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молодежь Десны минимально проиграла Чернигову из Второй лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Снежный футбол

Молодежь Десны минимально проиграла Чернигову из Второй лиги

ФК "Десна" / Автор неизвестен

Новина українською

Черниговская "Десна" провела свой первый матч на домашнем стадионе в 2022 году. Коллектив по УПЛ провел контрольный спарринг против "Чернигива" из Второй лиги Украины. Главный тренер номинальных гостей Александр Рябоконь выставил на эту игру молодежь, которая минимально проиграла.

05.02.2022 г. Чернигов, стадион "Юность"

ФК "Чернигов" – "Десна" 1:0

Гол: Сердюк, 38.

"Десна": Мысак (Е. Коломиец, 46), Пащенко (Пихтарь, 77), Масалов, Макаренко, Пусь, Шейко, Демяненко (Хапилин, 46), Эрмеидис (Запека, 77), Безгубченко, Коршун (Ефименко, 46) , Гавриленко (Харченко, 77)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) ФК Чернигов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...