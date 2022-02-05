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Победный пенальти от Селезнева. Минай обыграл лидера Первой лиги Польши
Но не в УПЛ, а в товарищеском матче
Фото: ФК Минай
"Минай" в рамках подготовки ко второй половине УПЛ провел первый контрольный спарринг в рамках турецких тренировочных сборов.
Украинская команда сыграла против лидера Первой Лиги Польши ФК "Медзь" и одержала минимальную победу. Единственный и победный мяч в игре записал на свой счет форвард "Миная" Евгений Селезнев - 36-летний нападающий реализовал 11-метровый удар.
Следующим соперником "Миная" на сборах станет чемпион Узбекистана "Пахтакор".
Следующий товарищеский поединок "минайцы" сыграют 7 февраля с чемпионом Узбекистана "Пахтакором"
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