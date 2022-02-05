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Победный пенальти от Селезнева. Минай обыграл лидера Первой лиги Польши

Премьер-лига
(1 голосов)

Но не в УПЛ, а в товарищеском матче

Победный пенальти от Селезнева. Минай обыграл лидера Первой лиги Польши

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" в рамках подготовки ко второй половине УПЛ провел первый контрольный спарринг в рамках турецких тренировочных сборов.

Украинская команда сыграла против лидера Первой Лиги Польши ФК "Медзь" и одержала минимальную победу. Единственный и победный мяч в игре записал на свой счет форвард "Миная" Евгений Селезнев - 36-летний нападающий реализовал 11-метровый удар.

Следующим соперником "Миная" на сборах станет чемпион Узбекистана "Пахтакор".

Следующий товарищеский поединок "минайцы" сыграют 7 февраля с чемпионом Узбекистана "Пахтакором"

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай Медзь (Легница)
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Комментарии (2)
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Skotparker
06.02.2022 в 01:05
Есть видео гола кормильца
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Savage0059 (Kyiv)
06.02.2022 в 00:48
Судя по количеству голов в прошлом году, на этот год Селя свой лимит исчерпал. До рекорда осталось 8 голов, а значит, 8 лет, если забивать будет только в УПЛ... В товарняках не в счёт, он в курсе?
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