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Лидер второй австрийской Бундеслиги разгромил Колос - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(6 голосов)

Ужасный первый тайм в исполнении ковалевской команды

Лидер второй австрийской Бундеслиги разгромил Колос - ВИДЕО

ФК "Колос" / Автор неизвестен

Новина українською

Команда Ярослава Вишняка в рамках турецкого тренировочного сбора провела товарищеский поединок против австрийской "Аустрии". Футболисты "Колоса" трижды пропустили уже в первые 30 минут и дальше по ходу поединка не сумели выровнять игру.

06.02.2022г. Турция, Сиде. 16:00. Контрольный матч

"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Аустрия" (Лустенау, Австрия) 0:3

Голы: Гюнич, 10, Грабхер, 21, Тейшейра, 30

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В статье: Аустрия (Вена) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
06.02.2022 в 20:53
Вони що там, всі п"яні ????
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