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Лидер второй австрийской Бундеслиги разгромил Колос - ВИДЕО
Ужасный первый тайм в исполнении ковалевской команды
ФК "Колос" / Автор неизвестен
Команда Ярослава Вишняка в рамках турецкого тренировочного сбора провела товарищеский поединок против австрийской "Аустрии". Футболисты "Колоса" трижды пропустили уже в первые 30 минут и дальше по ходу поединка не сумели выровнять игру.
06.02.2022г. Турция, Сиде. 16:00. Контрольный матч
"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Аустрия" (Лустенау, Австрия) 0:3
Голы: Гюнич, 10, Грабхер, 21, Тейшейра, 30
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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
06.02.2022 в 20:53
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