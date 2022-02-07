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Кобин: Я сделал ошибку, не взяв Сергея Кравченко в Минай
Не удалось договориться, и игрок уехал в Одессу
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
Экс-главный тренер "
"Сергей Кравченко - это фигура. Когда я тренировал "Минай", то сделал ошибку, не взяв этого футболиста в команду. Не получилось договориться, и он уехал в Одессу. Сергей мог перейти в "Минай" во второй мой приход в команду.
Это лидер и капитан, который показывает высокий уровень футбола. Его опыт должен помочь "Черноморцу" остаться в УПЛ, — сказал Кобин.
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