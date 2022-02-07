Кобин: Я сделал ошибку, не взяв Сергея Кравченко в Минай

Экс-главный тренер " Миная " Василий Кобин рассказал о том, что нынешний футболист "Черноморца" Сергей Кравченко мог оказаться в его команде.

"Сергей Кравченко - это фигура. Когда я тренировал "Минай", то сделал ошибку, не взяв этого футболиста в команду. Не получилось договориться, и он уехал в Одессу. Сергей мог перейти в "Минай" во второй мой приход в команду.

Это лидер и капитан, который показывает высокий уровень футбола. Его опыт должен помочь "Черноморцу" остаться в УПЛ, — сказал Кобин.