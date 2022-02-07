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Кобин: Я сделал ошибку, не взяв Сергея Кравченко в Минай

Премьер-лига
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Не удалось договориться, и игрок уехал в Одессу

Кобин: Я сделал ошибку, не взяв Сергея Кравченко в Минай

Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Экс-главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о том, что нынешний футболист "Черноморца" Сергей Кравченко мог оказаться в его команде.

"Сергей Кравченко - это фигура. Когда я тренировал "Минай", то сделал ошибку, не взяв этого футболиста в команду. Не получилось договориться, и он уехал в Одессу. Сергей мог перейти в "Минай" во второй мой приход в команду.

Это лидер и капитан, который показывает высокий уровень футбола. Его опыт должен помочь "Черноморцу" остаться в УПЛ, — сказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин Черноморец (Одесса) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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