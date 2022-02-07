Вирт: Пасич получил серьезную травму. Возможно, этот сбор для него уже окончен

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт ответил на вопросы перед матчем против "Металлиста" в рамках турнира Winter Cup 2022.

- Завтра нас ждет очень хороший соперник. Мы хотим показать хорошую игру и добыть положительный результат. У нас было много ошибок в матче против "Полесья", есть желание их исправить. Надеюсь, что футболисты все учтут, и завтра мы покажем свою лучшую игру.

- Какое состояние здоровья Пасича, который получил травму в первом туре?

- Пасич травмирован. Возможно, этот сбор для него уже окончен. Повреждение у него серьезное. Надеюсь, что к старту сезона он будет готов.

- Что с Шестаковым?

- У него микротравма. Завтра он будет на поле.