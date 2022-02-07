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Вирт: Пасич получил серьезную травму. Возможно, этот сбор для него уже окончен

Премьер-лига
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Проблемы у Вереса

Вирт: Пасич получил серьезную травму. Возможно, этот сбор для него уже окончен

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт ответил на вопросы перед матчем против "Металлиста" в рамках турнира Winter Cup 2022.

- Завтра нас ждет очень хороший соперник. Мы хотим показать хорошую игру и добыть положительный результат. У нас было много ошибок в матче против "Полесья", есть желание их исправить. Надеюсь, что футболисты все учтут, и завтра мы покажем свою лучшую игру.

- Какое состояние здоровья Пасича, который получил травму в первом туре?

- Пасич травмирован. Возможно, этот сбор для него уже окончен. Повреждение у него серьезное. Надеюсь, что к старту сезона он будет готов.

- Что с Шестаковым?

- У него микротравма. Завтра он будет на поле.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Евгений Пасич
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Источник:
ТК Футбол

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