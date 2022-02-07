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Вирт: Пасич получил серьезную травму. Возможно, этот сбор для него уже окончен
Проблемы у Вереса
Фото: НК Верес
Главный тренер "
- Завтра нас ждет очень хороший соперник. Мы хотим показать хорошую игру и добыть положительный результат. У нас было много ошибок в матче против "Полесья", есть желание их исправить. Надеюсь, что футболисты все учтут, и завтра мы покажем свою лучшую игру.
- Какое состояние здоровья Пасича, который получил травму в первом туре?
- Пасич травмирован. Возможно, этот сбор для него уже окончен. Повреждение у него серьезное. Надеюсь, что к старту сезона он будет готов.
- Что с Шестаковым?
- У него микротравма. Завтра он будет на поле.
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