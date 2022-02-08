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Вербич: Луческу не нравится, что Динамо на втором месте
Но впереди еще много игр
fcdynamo.kiev.ua
Хавбек "
— Атмосфера у нас, как всегда, хорошая. Сейчас проводим много времени вместе: играем в карты, общаемся. Это очень хорошо для командного духа. Молодые ребята подключились, они талантливые все, хотят работать.
— Как адаптируется в команде Витиньо? Ему также непросто, как тебе когда-то было?
— Я помню свой первый динамовский сбор в Марбелье. Было тяжело без языка. Но пото́м стало легче. И я представляю, каково сейчас Витиньо, он не понимает, но все равно очень хорошо выглядит сейчас на поле. Надеемся, он будет и дальше так играть и забивать.
— Как вообще коммуникация с ним происходит?
— Руками (смеется). Помогают Карлос и переводчик Вадим. А на футбольном поле по-футбольному общаемся.
— Что говорит Луческу о борьбе за чемпионство весной?
— Он нас настраивает на чемпионат как на главный турнир. Ему не нравится, что "Динамо" на втором месте. Мы должны быть первыми, конечно. Настроение в команде хорошее, ноги тяжелые (улыбается). Много тренировок, игр, мы не сдаемся.
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