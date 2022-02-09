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Голодюк завершил карьеру, но останется в Металлисте 1925
Будет работать в структуре клуба
metalist1925.com
В конце декабря 2021 года у полузащитника Олега Голодюка истек контракт с "
34-летнему футболисту, сыгравшему в первой части сезона 12 матчей и забившему один гол, предложили работу в структуре клуба.
Напомним, что кроме "Металлиста 1925" Олег Голодюк также выступал за "Карпаты", "Ворсклу", венгерские "Халадаш", "Залаэгерсег", "Минай".
Есть в его активе и 15 матчей сыгранных в составе молодежной сборной Украины.
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