Голодюк завершил карьеру, но останется в Металлисте 1925

В конце декабря 2021 года у полузащитника Олега Голодюка истек контракт с " Металлистом 1925 " и его по обоюдному согласию решили не продлевать.

34-летнему футболисту, сыгравшему в первой части сезона 12 матчей и забившему один гол, предложили работу в структуре клуба.

Напомним, что кроме "Металлиста 1925" Олег Голодюк также выступал за "Карпаты", "Ворсклу", венгерские "Халадаш", "Залаэгерсег", "Минай".

Есть в его активе и 15 матчей сыгранных в составе молодежной сборной Украины.