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Голодюк завершил карьеру, но останется в Металлисте 1925

Премьер-лига
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Будет работать в структуре клуба

Голодюк завершил карьеру, но останется в Металлисте 1925

metalist1925.com

Новина українською

В конце декабря 2021 года у полузащитника Олега Голодюка истек контракт с "Металлистом 1925" и его по обоюдному согласию решили не продлевать.

34-летнему футболисту, сыгравшему в первой части сезона 12 матчей и забившему один гол, предложили работу в структуре клуба.

Напомним, что кроме "Металлиста 1925" Олег Голодюк также выступал за "Карпаты", "Ворсклу", венгерские "Халадаш", "Залаэгерсег", "Минай".

Есть в его активе и 15 матчей сыгранных в составе молодежной сборной Украины.

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В статье: Олег Голодюк Металлист 1925 (Харьков)
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