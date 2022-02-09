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Остап Маркевич: Легионеры? Нам все равно. Главное, чтобы это были квалифицированные футболисты

Премьер-лига
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Наставник азовцев подвел итог первого турецкого сбора команды

Остап Маркевич: Легионеры? Нам все равно. Главное, чтобы это были квалифицированные футболисты

instagram.com/mariupolfc

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подвел итоги первого турецкого сбора команды.

— В последнее время уровень соперников на сборах в Турции достаточно высокий. Откровенно слабых команд нет. Все команды боевые, с характером. Особенно это касается балканских команд. "Силекс", спаррингом с которым мы завершали первый сбор, не является исключением. Во втором тайме, когда мы выпустили практически новый состав, нам удалось забить два безответных мяча – сопернику где-то не хватило свежести. Кроме победы порадовало то, что мы практически ничего не позволили сопернику создать у своих ворот и сыграли на ноль. На сегодняшний день игра в обороне – наша основная задача.

— Первый сбор "Мариуполя" подошел к концу. Насколько Вы довольны структурой игры своей команды? Уровнем готовности?

— На 100 процентов трудно быть довольным. Если взять спарринг с "Силексом", то в первом тайме нам где-то не хватало правильных взаимодействий. Нам нужно еще вспомнить наши взаимодействия в атаке, которые были у нас в осенней части сезона. Но в целом, в игровом аспекте мы выглядели неплохо. Что касается физических кондиций, то на фоне нагрузок мы показали хорошее движение.

— Как можете оценить первый сбор команды?

— В целом, всю запланированную работу мы выполнили. К сожалению, погода внесла небольшие коррективы в наш игровой график и один спарринг не состоялся. Но, в общем, все хорошо. В заключительной игре с "Силексом" были уже заметны наши игровые принципы и идеи, которые мы хотим развивать. Повторюсь, самое главное – нам удалось сыграть на ноль. Это радует.

— Наверное, главный вопрос, который волнует поклонников "Мариуполь", — это комплектация…

— На данный момент, наше пополнение – это Гальчук и Быков. Плюс у нас сейчас на просмотре находятся три молодых футболиста: Козик, Гулько и Гончарук. Они довольно неплохо себя проявляют (Гончарук забил, а Козика, наверное, можно назвать лучшим игроком спарринга с "Силексом"), и у нас есть желание подписать с ними контракты. Но это молодые ребята. У них есть хороший потенциал, но им еще предстоит много работы. Поэтому мы ждет опытных игроков.

— На второй сбор?

— Возможно. Посмотрим. Хотелось, чтобы наши потенциальные новички присоединились к нам на втором сборе. Чтобы у них было время понять наши игровые идеи.

— Это будут легионеры?

— Нам все равно. Главное, чтобы это были квалифицированные футболисты.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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