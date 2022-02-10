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Коноплянка вылетел в Польшу на переговоры с Краковией

Премьер-лига
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Переход очень близко

Коноплянка вылетел в Польшу на переговоры с Краковией

shakhtar.com

Новина українською

Переговоры о переходе вингера "Шахтера" Евгении Коноплянки в польскую "Краковию" находятся на продвинутом этапе.

Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, игрок вылетел в Польшу, где завтра (11 февраля) проведет финальный раунд переговоров с "Краковией".

Если он пройдет успешно, то дальше будет медосмотр и подписание контракта.

В случае же, если стороны не смогут договориться, у игрока также есть и запасной вариант с переходом в другой клуб.

Напомним, что в нынешнем сезоне Евгений провел за "Шахтер" всего две игры, проведя на поле менее 50 минут игрового времени.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Краковия (Краков)
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