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Коноплянка вылетел в Польшу на переговоры с Краковией
Переход очень близко
shakhtar.com
Переговоры о переходе вингера "
Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, игрок вылетел в Польшу, где завтра (11 февраля) проведет финальный раунд переговоров с "Краковией".
Если он пройдет успешно, то дальше будет медосмотр и подписание контракта.
В случае же, если стороны не смогут договориться, у игрока также есть и запасной вариант с переходом в другой клуб.
Напомним, что в нынешнем сезоне Евгений провел за "Шахтер" всего две игры, проведя на поле менее 50 минут игрового времени.
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