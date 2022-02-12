Олейник: Таких президентов, как Ярославский, в жизни не встречал

Бывший полузащитник "Металлиста" Денис Олейник ответил на приглашению клуба на игру всех звезд, а также упомянул свое время в Харькове:

“ — Денис, приглашаем вас на Metalist All-Star Game. Игра состоится 28 мая. Сможете приехать?

— Пока не знаю. Сезон в Финляндии начинается в апреле и летом паузы нет. Если выпадут выходные или перерыв на игры сборных, то обязательно прилечу.

— “Металлист” — второй после финского СИК клуб, за который вы провели больше всего матчей. Какую роль в вашей жизни сыграла харьковская команда?

— Колоссальную. Я безумно рад, что в свое время оказался в “Металлисте”. Благодарен клубу за то, что выкупил мой контракт за достаточно приличную сумму. Они поверили в меня и дали шанс проявить себя. Первые полгода, возможно, не так все хорошо складывалось, но большое спасибо Александру Владиленовичу, Евгению Алексеевичу и Мирону Богдановичу за то, что верили в меня до конца. Второй и третий год я провел хорошо в “Металлисте”, попал в сборную. В “Металлисте” я вырос как футболист. И рад, что мой трансфер в “Днепр” стал одним из самых успешных в истории клуба. Два сезона в Харькове — одни из лучших периодов в моей карьере.

— Согласны, что в Харькове самая мощная в Украине торсида? У вас не возникло проблем после перехода в “Днепр”?

— Когда я играл в “Металлисте”, у меня были замечательные отношения с харьковскими болельщиками. Они любили меня и в последний мой год в “Металлисте” признали лучшим игроком команды. Я всегда ощущал их поддержку. Для меня харьковские болельщики лучшие в Украине. Понятно, что они были расстроены моему переходу в “Днепр”. Но это футбольная жизнь, и считаю, что допустил ошибку, перейдя в “Днепр”. От этого трансфера я только проиграл. Зато клуб получил достойную финансовую компенсацию за меня.

— Ярославский тоже к вам прекрасно относился?

— Не то слово! Таких президентов, как Ярославский, в жизни не встречал. То, как он любит команду, как переживает, как он относится к футболу... Он не пропускал практически ни одной тренировки команды. Очень ему благодарен, потому что в некоторых личных вопросах Александр Владиленович мне сильно помог. Когда нужно было закрыть некоторые финансовые вопросы, он пошел мне навстречу. С большим уважением отношусь к Александру Владиленовичу. Хотелось бы, чтобы таких президентов в украинском футболе было побольше. Тогда и футбол в нашей стране будет развиваться”, – сказал Олейник.