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Олейник: Таких президентов, как Ярославский, в жизни не встречал

Премьер-лига
(2 голосов)

Не пропускал практически ни одной тренировки команды

Олейник: Таких президентов, как Ярославский, в жизни не встречал

Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий

Новина українською

Бывший полузащитник "Металлиста" Денис Олейник ответил на приглашению клуба на игру всех звезд, а также упомянул свое время в Харькове:

— Денис, приглашаем вас на Metalist All-Star Game. Игра состоится 28 мая. Сможете приехать?

— Пока не знаю. Сезон в Финляндии начинается в апреле и летом паузы нет. Если выпадут выходные или перерыв на игры сборных, то обязательно прилечу.

— “Металлист” — второй после финского СИК клуб, за который вы провели больше всего матчей. Какую роль в вашей жизни сыграла харьковская команда?

— Колоссальную. Я безумно рад, что в свое время оказался в “Металлисте”. Благодарен клубу за то, что выкупил мой контракт за достаточно приличную сумму. Они поверили в меня и дали шанс проявить себя. Первые полгода, возможно, не так все хорошо складывалось, но большое спасибо Александру Владиленовичу, Евгению Алексеевичу и Мирону Богдановичу за то, что верили в меня до конца. Второй и третий год я провел хорошо в “Металлисте”, попал в сборную. В “Металлисте” я вырос как футболист. И рад, что мой трансфер в “Днепр” стал одним из самых успешных в истории клуба. Два сезона в Харькове — одни из лучших периодов в моей карьере.

— Согласны, что в Харькове самая мощная в Украине торсида? У вас не возникло проблем после перехода в “Днепр”?

— Когда я играл в “Металлисте”, у меня были замечательные отношения с харьковскими болельщиками. Они любили меня и в последний мой год в “Металлисте” признали лучшим игроком команды. Я всегда ощущал их поддержку. Для меня харьковские болельщики лучшие в Украине. Понятно, что они были расстроены моему переходу в “Днепр”. Но это футбольная жизнь, и считаю, что допустил ошибку, перейдя в “Днепр”. От этого трансфера я только проиграл. Зато клуб получил достойную финансовую компенсацию за меня.

— Ярославский тоже к вам прекрасно относился?

— Не то слово! Таких президентов, как Ярославский, в жизни не встречал. То, как он любит команду, как переживает, как он относится к футболу... Он не пропускал практически ни одной тренировки команды. Очень ему благодарен, потому что в некоторых личных вопросах Александр Владиленович мне сильно помог. Когда нужно было закрыть некоторые финансовые вопросы, он пошел мне навстречу. С большим уважением отношусь к Александру Владиленовичу. Хотелось бы, чтобы таких президентов в украинском футболе было побольше. Тогда и футбол в нашей стране будет развиваться”, – сказал Олейник.

Напомним, что Денис перешел в состав "Металлиста" из "Динамо" зимой 2009-го за 1,15 млн евро. А уже летом 2011-го Днепр выкупил контракт украинца за 7 млн ​​евро. За 2,5 сезона Олейник успел провести в харьковском коллективе 89 матчей, в которых записал в свой актив 25 голов и восемь ассистов.

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В статье: Денис Олейник Александр Ярославский Днепр Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (2)
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Pianist (Киев)
12.02.2022 в 16:15
А сколько медиа ресурс берет сейчас за отбеливание репутации этого Ярославского? Какая такса?
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Evgenariys (Чернигов)
12.02.2022 в 16:28
хай зарабатывают, те у кого мозги есть, все видят и понимают
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