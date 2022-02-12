  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 расписал ничью с вице-чемпионом Узбекистана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 расписал ничью с вице-чемпионом Узбекистана

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне забили с пенальти

Днепр-1 расписал ничью с вице-чемпионом Узбекистана

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

Подопечные Юрия Йовичевича в рамках подготовки ко второй половине УПЛ на турецких сборах провели очередной спарринг. В этот раз днепряне сыграли против вице-чемпиона Узбекистана ФК "Согдиана" и расписали ничью.

Контрольный матч.

12 февраля. 16.15. Лара (Турция), Стадион ТСС.

СК "Днепр-1" - "Согдиана" (Джизак, Узбекистан) 1:1 (0:1)

Голы: Норхонов (26, с пенальти), Гуаль (47, пас Билл).

"Днепр-1": 33. Юрчук (1. Кинарейкин, 76), 24. Лучкевич, 3. Адамюк, 6. Попов, 8. Демиденко, 23. Соловьев, 31. Рубчинский, 76. Пихаленок, 97. Пирес (16 .Кивинда,46), 99. Билл, 28. Гуаль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LEGNUM23 (Днепропетровск)
12.02.2022 в 20:19
/Днепряне забили с пенальти/...??? или пропустили? Иногда лучше промолчать ...)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...