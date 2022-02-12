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Днепр-1 расписал ничью с вице-чемпионом Узбекистана
Днепряне забили с пенальти
СК "Днепр-1" / Автор неизвестен
Подопечные Юрия Йовичевича в рамках подготовки ко второй половине УПЛ на турецких сборах провели очередной спарринг. В этот раз днепряне сыграли против вице-чемпиона Узбекистана ФК "Согдиана" и расписали ничью.
Контрольный матч.
12 февраля. 16.15. Лара (Турция), Стадион ТСС.
СК "Днепр-1" - "Согдиана" (Джизак, Узбекистан) 1:1 (0:1)
Голы: Норхонов (26, с пенальти), Гуаль (47, пас Билл).
"Днепр-1": 33. Юрчук (1. Кинарейкин, 76), 24. Лучкевич, 3. Адамюк, 6. Попов, 8. Демиденко, 23. Соловьев, 31. Рубчинский, 76. Пихаленок, 97. Пирес (16 .Кивинда,46), 99. Билл, 28. Гуаль.
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