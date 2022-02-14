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Хавбек Металлиста 1925: На сборах нет акцента на результат

Премьер-лига
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Артем Габелок рассказал о зимней подготовке команды

Хавбек Металлиста 1925: На сборах нет акцента на результат

Фото: ФК Металлист 1925/Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона.

- Артем, как проходят сборы? Большая часть уже позади. Из того, что предлагает тренерский штаб, все удается выполнять?

- Очень тяжелые сборы в этом году, много работаем над физикой. Очень большая нагрузка, поэтому такие результаты в спаррингах — все очень устали. Работаем ради будущего, мы знаем, что это пойдет нам на пользу. Так что "пижимся", работаем, кого-то даже "просифонило", но это сборы, работаем.

- Говорят, что зимой такая работа – это самое главное для футболистов?

– Нет хуже времени для футболиста, чем сборы. Поэтому все мы сейчас терпим. Очень тяжелое время для нас. Однако работаем, потому что знаем, что это нужно, просто необходимо.

- Ты год назад присоединился к "Металлисту 1925", каким был этот год?

– Этот год был интересный. Мы вышли в УПЛ. В общем, задачи выполнили и сейчас надеюсь, что и в этом году также выполним задачу, которая стоит перед нами. Все великолепно. Настроение отличное, погода отличная, сборы отличные.

- "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Ворскла" – это первые четыре соперника "Металлиста 1925" после обновления сезона. Есть какое волнение из-за того, что нужно набирать очки в этих матчах?

– Это серьезные соперники. Конечно, и подготовка у нас такая же серьезная. Но так сложилось, что именно эти четыре команды наши первые соперники, поэтому очень серьезно готовимся и надеемся, что сможет набрать брать очки с этими командами.

– Сыграли уже немало спаррингов. Разные результаты, как оцениваешь эти поединки?

- Опять же, тяжело. Новые ребята пришли, подключаем молодежь, под погрузкой все. На результат сейчас нет акцента. Больше набрать физическую форму. Моментами мы смотримся прилично. Впрочем, очевидно, результата нет. Но это сборы, главное, что будет в чемпионате, – сказал Габелок.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
Металлист 1925

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