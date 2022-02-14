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Десна проиграла в своем первом спарринге в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда провалила старт поединка

Десна проиграла в своем первом спарринге в Турции

desna.football

Новина українською

В понедельник, 14 февраля, Десна провела свой первый спарринг на турецких сборах. Соперником черниговцев был Вележ из Боснии и Герцеговины.

Начали поединок черниговцы просто провально – Вележ забил два гола на 4-й и 9-й минутах.

До перерыва команда Рябоконя один гол отыграла – классный обводящий удар вышел у Арвеоладзе, но на большее обе команды не наиграли.

Счет 2:1 сохранился до конца матча. Первая игра и первое поражение Десны на сборах.

Десна (Чернигов, Украина) - Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 1:2

Гол Десны: Арвеладзе

Состав Десны: Литовка, Жук, Сафронов (Пусь, 45), Цымбалюк, Селин (Масалов, 45), Волошин (Шевцов, 37), Арвеладзе (Пащенко, 81), Завийский, Домбровский (Эрмеидис, 82), Картушов (Белич, 45), Безбородько (Дегтярев, 45, Демьяненко, 52).

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В статье: Десна (Чернигов)
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