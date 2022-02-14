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Десна проиграла в своем первом спарринге в Турции
Команда провалила старт поединка
desna.football
В понедельник, 14 февраля,
Начали поединок черниговцы просто провально – Вележ забил два гола на 4-й и 9-й минутах.
До перерыва команда Рябоконя один гол отыграла – классный обводящий удар вышел у Арвеоладзе, но на большее обе команды не наиграли.
Счет 2:1 сохранился до конца матча. Первая игра и первое поражение Десны на сборах.
Десна (Чернигов, Украина) - Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 1:2
Гол Десны: Арвеладзе
Состав Десны: Литовка, Жук, Сафронов (Пусь, 45), Цымбалюк, Селин (Масалов, 45), Волошин (Шевцов, 37), Арвеладзе (Пащенко, 81), Завийский, Домбровский (Эрмеидис, 82), Картушов (Белич, 45), Безбородько (Дегтярев, 45, Демьяненко, 52).
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