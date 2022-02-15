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Гура: Костышин и Копына получили повреждения, Юрию сделали операцию

Премьер-лига
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Сборы Александрии выходят на финишную прямую

Гура: Костышин и Копына получили повреждения, Юрию сделали операцию

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура высказался о предстоящем спарринге команды против казахстанского "Аксу", который станет для нее последним на зимнем сборе, а также рассказал о состоянии травмированных игроков.

"Сейчас главное отыграть последний спарринг, состав будет приближенным к основному. Нужно сыграть эту игру и готовиться к чемпионату.

Костышин и Копына получили повреждения. Юра неудачно приземлился на газон и повредил плечо, Денис тоже упал на плечо, у него что-то с ключицей. Пока неизвестно, когда можно ожидать их возвращения, они сейчас в Киеве. Знаю, что Копыне сделали операцию, но больше ничего сказать не могу", — объяснил Гура.

Отметим, что заключительный контрольный матч "Александрии" с "Аксу" состоится в четверг, 17 февраля.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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