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Гура: Костышин и Копына получили повреждения, Юрию сделали операцию
Сборы Александрии выходят на финишную прямую
Фото: ФК Александрия
Главный тренер "
"Сейчас главное отыграть последний спарринг, состав будет приближенным к основному. Нужно сыграть эту игру и готовиться к чемпионату.
Костышин и Копына получили повреждения. Юра неудачно приземлился на газон и повредил плечо, Денис тоже упал на плечо, у него что-то с ключицей. Пока неизвестно, когда можно ожидать их возвращения, они сейчас в Киеве. Знаю, что Копыне сделали операцию, но больше ничего сказать не могу", — объяснил Гура.
Отметим, что заключительный контрольный матч "Александрии" с "Аксу" состоится в четверг, 17 февраля.
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