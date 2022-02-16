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Динамо свои выездные матчи УПЛ с Десной и Ингульцом проведет в Киеве
Проблемы черниговцев со стадионом так и не решены
Киевское "
По информации Меta-ratings, киевляне на своем клубном стадионе сыграют не только с "Ингульцом" (26 февраля), но и в следующем туре - против "Десны" (6 марта).
По имеющейся информации, стадион "Десны" в Чернигове не успеет подготовиться к началу возобновления чемпионата страны, поэтому черниговцы обратились в "Динамо" с предложением провести свой домашний матч на арене имени Валерия Лобановского.
Добавим, что после сбора в Турции по причине неготовности полей в родном городе команда Александра Рябоконя 25 февраля прилетит сразу в Днепр, где проведет два дня и 27 февраля сыграет матч 19-го тура против "Днепра-1". Местный клуб пошел черниговцам навстречу и предоставит им тренировочное поле для подготовки к игре с днепрянами.
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