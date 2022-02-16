  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо свои выездные матчи УПЛ с Десной и Ингульцом проведет в Киеве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо свои выездные матчи УПЛ с Десной и Ингульцом проведет в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Проблемы черниговцев со стадионом так и не решены

Динамо свои выездные матчи УПЛ с Десной и Ингульцом проведет в Киеве

Новина українською

Киевское "Динамо" на старте весенней части чемпионата УПЛ первых два матча проведет в родных стенах, хотя по календарю подопечные Мирчи Луческу должны были отправиться на выезд - в Петрово и в Чернигов.

По информации Меta-ratings, киевляне на своем клубном стадионе сыграют не только с "Ингульцом" (26 февраля), но и в следующем туре - против "Десны" (6 марта).

По имеющейся информации, стадион "Десны" в Чернигове не успеет подготовиться к началу возобновления чемпионата страны, поэтому черниговцы обратились в "Динамо" с предложением провести свой домашний матч на арене имени Валерия Лобановского.

Добавим, что после сбора в Турции по причине неготовности полей в родном городе команда Александра Рябоконя 25 февраля прилетит сразу в Днепр, где проведет два дня и 27 февраля сыграет матч 19-го тура против "Днепра-1". Местный клуб пошел черниговцам навстречу и предоставит им тренировочное поле для подготовки к игре с днепрянами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...