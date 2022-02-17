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Десна на сборах обыграла грузинское Торпедо
Турецкий сбор Десны в самом разгаре
desna.football
Подопечные Рябоконя на протяжении всего матча выглядели получше и закономерно победили, забив 2 сухих гола, при этом упустив еще пару хороших возможностей.
Открыл счет Безбородько на 10-й минуте, а на 60-й Шевцов с пенальти поставил точку – 2:0.
Десна (Чернигов, Украина) - Торпедо (Кутаиси, Грузия) 2:0
Голы: Безбородко 10', Шевцов 60' пен.
Десна: Мысак, Жук (Завийский 46', Безгубченко 70'), Селин (Пусь 65'), Сафронов, Картушов, Домбровский (Арвеладзе 46'), Белич (Цымбалюк 46'), Волошин (Эрмеидис 80'), Масалов, Шевцов (Пащенко 80'), Безбородько (Демяненко 65').
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