Президент Десны: Мы находимся на финальном этапе решения ситуации по трансферному бану

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал о ситуации с трансферным баном из-за долгом перед румынским легионером Константином Димой.

— Трансферный бан до сих пор наложен на "Десну"? Если да, то как вы планируете от него избавиться?

Сегодня на клуб действительно наложен трансферный бан. Для клуба он стал большой неожиданностью, и мы не были к нему готовы. Это произошло как с поступившим автомобильным штрафом, а вы не сходили за ним на почту. В результате исполнительная служба арестовала активы, а вы даже не понимаете, что у вас есть такое нарушение. С трансферным баном у нас была похожая ситуация. Сегодня (16 февраля — ред.) мы понимаем, что такая ситуация есть, и мы находимся на финальном этапе ее решения с Константином Димой.

— То есть, клуб и футболист напрямую общаются по поводу решения этого вопроса?

— Представитель "Десны" вышел на Диму, а его представитель стал общаться с нами после моих интервью, где я сообщил, что бан вызвал дискомфорт в клубе. Зарплату мы готовы ему были выплатить в любой момент, но есть проценты, которые начисляются и начисляются. Мы же просили, чтобы представители Димы вышли на контакт с клубом, чтобы урегулировать эту ситуацию. Сейчас мы наконец-то находимся на этапе переговоров. Надеюсь, что эти переговоры нам удастся завершить к концу зимнего трансферного окна, и, соответственно, снять с "Десны" трансферный бан. Мы вышли к его представителям с конкретным предложением, осталось только согласование этих условий от них. Они готовы забрать всю зарплату и компенсацию. Очень хотим завершить все эти дела как можно скорее и успеть заявить несколько новичков еще на этот сезон.

— Трансферный бан могут снять, но в клубе до сих пор остаются проблемы с зарплатами. Не опасаетесь ли нового бана из-за подобной задолженности?

— Могу сказать, что если бы были критические проблемы, то футболисты не полетели бы в Турцию. Они недавно получили зарплату за два месяца. Более трех месяцев, являющихся нормативной задолженностью, у наших футболистов нет.

— Правда ли, что если не удастся до конца сезона избавиться от трансферного бана, то клуб может исчезнуть с футбольной карты Украины?

– С трансферным баном клуб долго не сможет существовать. Будет определенное количество футболистов, которые нас покинут, а на их место мы не сможем взять никого. Сейчас мы заполняем заявку благодаря игрокам из молодежной команды "U-19" и вполне можем играть в УПЛ, но это рано или поздно закончится. Поэтому трансферный бан действительно является большой угрозой существованию футбольного клуба, - рассказал Левин.