Форвард Львова: Новички команды обострили конкуренцию в составе

Нападающий " Львова " Назарий Ныч на сборах в Турции принял участие в трех спаррингах и стал автором двух голов.

Форвард "горожан" рассказал насколько он уже готов к новым испытаниям в чемпионате УПЛ.

"Не ожидал, что динамика моего восстановления после операции на плече будет такой быстрой. Спасибо клубному медперсоналу, который на сборе в Турции опекал меня и делал все возможное, чтобы я в феврале вернулся в строй. Сейчас я уже близок к своей боевой спортивной форме и надеюсь, что за ту неделю до старта весенней части сезона по максимуму подтяну свои кондиции. Новички? Думаю, что они обострили конкуренцию за место в стартовом составе. Взять того же угандийца Фарука — скоростного игрока, умеющего принимать нестандартные решения. Я с нетерпением жду возобновления соперничества в чемпионате и верю, что мои голы помогут "Львову" выполнить поставленные задачи на сезон", - сказал Ныч.

Напомним, что "Львов" в 19 туре чемпионата УПЛ 26 февраля сыграет в гостях с "Александрией".