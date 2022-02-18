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Форвард Львова: Новички команды обострили конкуренцию в составе
Назарий Ныч - о подготовке команды к весенней части сезона
Фото: ФК Львов
Нападающий "
Форвард "горожан" рассказал насколько он уже готов к новым испытаниям в чемпионате УПЛ.
"Не ожидал, что динамика моего восстановления после операции на плече будет такой быстрой. Спасибо клубному медперсоналу, который на сборе в Турции опекал меня и делал все возможное, чтобы я в феврале вернулся в строй. Сейчас я уже близок к своей боевой спортивной форме и надеюсь, что за ту неделю до старта весенней части сезона по максимуму подтяну свои кондиции.
Новички? Думаю, что они обострили конкуренцию за место в стартовом составе. Взять того же угандийца Фарука — скоростного игрока, умеющего принимать нестандартные решения. Я с нетерпением жду возобновления соперничества в чемпионате и верю, что мои голы помогут "Львову" выполнить поставленные задачи на сезон", - сказал Ныч.
Напомним, что "Львов" в 19 туре чемпионата УПЛ 26 февраля сыграет в гостях с "Александрией".
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